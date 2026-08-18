LUTO
Morre a atriz Gloria Menezes, aos 91 anos
Atriz morreu em sua casa, no Rio de Janeiro; causa da morte não foi divulgada
A atriz Glória Menezes, 91 anos, morreu nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro.
Um dos nomes mais presentes na teledramaturgia do País, ela somou dezenas de papéis em novelas, entre outros o da icônica Laurinha Figueirôa, em "Rainha da Sucata" (1990).
Sua última atuação se deu em "Totalmente Demais" (2015-2016).
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Gaúcha de Pelotas, Gloria foi casada com Tarcísio Meira (1935-2021) por mais de cinco décadas. Com ele teve Tarcísio Filho, também ator.
A atriz deixa ainda João Paulo e Maria Amélia, frutos do seu primeiro casamento com Arnaldo Brito.
Ainda não há informações sobre a causa da morte, nem sobre o velório da atriz.