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LUTO

Morre a atriz Gloria Menezes, aos 91 anos

Atriz morreu em sua casa, no Rio de Janeiro; causa da morte não foi divulgada

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Glória Menezes morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (18)Glória Menezes morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (18) - Foto: Fábio Rocha/Globo

A atriz Glória Menezes, 91 anos, morreu nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro. 

Um dos nomes mais presentes na teledramaturgia do País, ela somou dezenas de papéis em novelas, entre outros o da icônica Laurinha Figueirôa, em "Rainha da Sucata" (1990).

Sua última atuação se deu em "Totalmente Demais" (2015-2016). 

 

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Gaúcha de Pelotas, Gloria foi casada com Tarcísio Meira (1935-2021) por mais de cinco décadas. Com ele teve Tarcísio Filho, também ator.

A atriz deixa ainda João Paulo e Maria Amélia, frutos do seu primeiro casamento com Arnaldo Brito.

Ainda não há informações sobre a causa da morte, nem sobre o velório da atriz.

 

 

 

 

 

 

 

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