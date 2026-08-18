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Famosos Glória Menezes acolheu neto trans aos 90 anos: "E daí?", disse atriz ao saber da transição Atriz, que morreu nesta terça-feira aos 91 anos, demonstrou acolhimento ao descobrir a identidade de gênero de Theo, segundo relato de Mocita Fagundes

A atriz Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, reagiu com naturalidade ao descobrir a transição de gênero do neto Theo Fagundes, segundo relato da publicitária Mocita Fagundes, mãe do jovem e mulher do ator Tarcísio Filho.

Aos 90 anos, a artista teria respondido apenas: "E daí?", antes de passar a tratar o neto pelo nome e pelos pronomes correspondentes à sua identidade de gênero.

O relato foi publicado por Mocita nas redes sociais no Dia da Visibilidade Trans, em 2025. Na ocasião, a publicitária contou que ficou marcada pela maneira como Glória recebeu a notícia.

— Nunca vou esquecer a reação da Glória, uma mulher de 90 anos, quando soube da transição do Theo. Ela falou: "E daí?" E sorriu. Nunca mais ela chamou o Theo pelo "nome morto". Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos — escreveu.

Segundo Mocita, Glória nunca demonstrou dificuldade em reconhecer a identidade de gênero de Theo e manteve uma postura de respeito e acolhimento. A publicitária também afirmou que a empatia era um princípio presente na família.

— Na minha bolha de afeto, na minha família, a empatia sempre foi soberana. E nem precisaria ser mãe do menino trans mais lindo desse mundo para lutar por essa causa. Respeito a comunidade trans. Sempre — afirmou.

Como Tarcísio Filho reagiu à transição de Theo

Após a publicação, uma seguidora perguntou a Mocita como Tarcísio Filho havia reagido à transição de Theo. Segundo ela, o ator teve uma postura semelhante à da mãe.

— Exatamente como a Glória. Com muito amor, acolhimento e sem dar importância ao que não importava. O Theo sempre foi muito bem-vindo — respondeu.

Theo também reagiu à publicação feita pela mãe e agradeceu pelo relato. "Te amo, mãe! Feliz Dia da Visibilidade Trans", escreveu.

Mocita é casada com Tarcísio Filho desde 2010. Quando os dois se casaram, ela já era mãe de três filhos, entre eles Theo.

O jovem foi acolhido pela família do ator, filho de Glória Menezes e Tarcísio Meira, e manteve uma relação próxima com o padrasto e os familiares.

Glória foi casada com Tarcísio Meira por décadas. O ator morreu em agosto de 2021, aos 85 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

O casal também teve um filho, Tarcísio Filho, e Glória teve ainda a filha Maria Amélia Brito.

Morte de Glória Menezes

Glória Menezes morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, em seu apartamento no Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria de imprensa da atriz, a morte ocorreu por causas naturais.

Com mais de seis décadas de carreira, Glória foi um dos principais nomes da dramaturgia brasileira.

A atriz atuou no teatro, no cinema e na televisão e participou de mais de 40 novelas da Globo, construindo personagens que marcaram diferentes gerações de espectadores.

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