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Luto Glória Menezes faleceu seis dias depois do aniversário de morte de Tarcísio Meira Atriz morreu aos 91 anos, no Rio, cinco anos depois do marido, com quem foi casada por 59 anos e dividiu uma das parcerias mais marcantes da televisão brasileira

A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, no Rio, seis dias depois do quinto aniversário de morte de Tarcísio Meira, seu marido por 59 anos.

Um dos casais mais conhecidos da televisão brasileira, os atores compartilhavam uma história de amorque encantou e inspirou diversos casais brasileiros por gerações, enquanto construíram juntos uma trajetória marcada pela vida a dois e por uma longa parceria profissional, desde os palcos até as principais novelas da TV.

Flores e cartão: o primeiro ato de amor

A história de amor entre Glória e Tarcísio começou em 1960, nos bastidores do teatro.

Na época, Glória havia sido convidada pelo diretor Antunes Filho para participar da peça "As feiticeiras de Salém".

Tarcísio, então com 25 anos, também integrava o elenco.

Em entrevista ao Globo, em 2015, Tarcísio relembrou o primeiro encontro com a atriz.

— Estava ensaiando a peça "As feiticeiras de Salém" e, de repente, passou aquela coisinha linda. Eu falei: "O que é isso?" Um tempo depois, fomos chamados para fazer um teleteatro, "Uma Pires Camargo" (1961), e ficamos amigos.

A amizade logo se transformou em romance. Quando Glória participou do lançamento de "O pagador de promessas", em Cannes, em 1962, Tarcísio enviou flores para a atriz acompanhadas de um cartão com uma mensagem simples: "Volte, volte, volte".

Família de artistas

No mesmo ano, os dois oficializaram a união. Em 1964, nasceu Tarcísio Filho, único filho do casal. Glória já era mãe de Maria Amélia e João Paulo, frutos do casamento anterior com Arnaldo Brito.

Enquanto a família crescia, a carreira dos dois também avançava. Estrelas da TV Excelsior no início dos anos 1960, Glória e Tarcísio protagonizaram "2-5499 Ocupado", em 1963, considerada a primeira telenovela diária do país. A produção era transmitida ao vivo.

Depois, os dois fizeram outras nove novelas antes de se transferirem para a TV Globo. Na emissora, que havia sido fundada em 1965, estrearam juntos em "Sangue e Areia", de Janete Clair, em 1967. A novela inaugurou a faixa das 20h da teledramaturgia da Globo, horário que se tornaria um dos principais espaços da trajetória profissional do casal.

A parceria ganhou ainda mais força com "Irmãos Coragem", de 1970, também de Janete Clair. A novela foi um fenômeno de audiência e ajudou a ampliar o público masculino das tramas televisivas, então associadas principalmente às mulheres.

Ao longo das décadas seguintes, Glória e Tarcísio voltaram a interpretar personagens envolvidos romanticamente em diferentes produções. Entre elas estão "O homem que deve morrer" (1971), "Torre de Babel" (1998) e "A favorita" (2008).

Amor na telinha

A convivência profissional nunca foi vista por Glória como um problema. Em 2021, ela afirmou que os dois mantinham uma relação de respeito e colaboração no trabalho.

— Existe um respeito mútuo no trabalho de cada um e uma colaboração amiga, porque não existe amigo maior do que o Tarcísio — e eu me considero a melhor amiga dele também. Trocamos críticas construtivas, para que estejamos sempre melhorando.

Glória também costumava evitar fórmulas para explicar a longevidade do casamento. Para ela, a relação funcionava por ser construída de acordo com as características do próprio casal.

— Não tem receita para um casamento longevo. Se tivesse, eu estava trilionária. Eu me considero uma privilegiada por ter um amor verdadeiro ao meu lado. A nossa convivência funciona para nós dois. Para outras pessoas, pode não dar certo. Cada casal é diferente do outro.

A morte de Tarcísio

O relacionamento chegou ao fim com a morte de Tarcísio Meira, em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos.

O ator estava internado havia cinco dias na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção pelo coronavírus.

Glória também havia sido internada na mesma unidade após testar positivo para Covid-19. Ela apresentou sintomas leves e sobreviveu à doença.

Cinco anos depois, em 18 de agosto de 2026, Glória morreu aos 91 anos. A atriz estava em casa, no Rio.

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