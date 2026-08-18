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televisão Glória Menezes foi protagonista da primeira novela diária da TV no Brasil Brasil, "2-5499-Ocupado" Ela estrelou trama com o marido, Tarcísio Meira

A história da TV se confunde com a história de Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro.

Entre os muitos feitos da atriz, um deles foi protagonizar a primeira telenovela diária, "2-5499 Ocupado".

A produção da TV Excelsior foi exibida de 22 de julho a 7 de setembro de 1963 no horário das 19h30 e inaugurou uma nova forma de acompanhar dramaturgia no país.

Na trama, ela interpretou Emily, uma detenta que trabalhava como telefonista de uma casa de detenção. Sem querer, ela liga para o escritório do personagem Larry, interpretado por Tarcísio Meira, e ambos se apaixonam só pela voz.

Em 2015, em entrevista ao Globo, a atriz falou sobre os perrengues do início da TV no país.

— Fiz novela ao vivo, minha filha — disse Glória. — Troquei de roupa em close absoluto, eu falando um texto “deste” tamanho e a camareira me dando a saia por baixo da câmera.

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