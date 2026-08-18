Glória Menezes foi protagonista da primeira novela diária da TV no Brasil Brasil, "2-5499-Ocupado"
Ela estrelou trama com o marido, Tarcísio Meira
A história da TV se confunde com a história de Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro.
Entre os muitos feitos da atriz, um deles foi protagonizar a primeira telenovela diária, "2-5499 Ocupado".
A produção da TV Excelsior foi exibida de 22 de julho a 7 de setembro de 1963 no horário das 19h30 e inaugurou uma nova forma de acompanhar dramaturgia no país.
Leia também
• Mortas com diferença de um dia, Laura Cardoso e Glória Menezes trabalharam juntas em 4 novelas
• Saiba qual o verdadeiro nome de Glória Menezes, que morreu aos 91 anos
• Morre Gloria Menezes, aos 91 anos; atriz faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro
Na trama, ela interpretou Emily, uma detenta que trabalhava como telefonista de uma casa de detenção. Sem querer, ela liga para o escritório do personagem Larry, interpretado por Tarcísio Meira, e ambos se apaixonam só pela voz.
Em 2015, em entrevista ao Globo, a atriz falou sobre os perrengues do início da TV no país.
— Fiz novela ao vivo, minha filha — disse Glória. — Troquei de roupa em close absoluto, eu falando um texto “deste” tamanho e a camareira me dando a saia por baixo da câmera.