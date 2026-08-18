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Glória Menezes teve apenas um filho com Tarcísio Meira, mas já tinha filhos de casamento com primo

Antes de casamento com ator, artista, que morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, formou casal com Arnaldo Brito

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Glória Menezes - Da relação com Tarcísio Meira nasceu Tarcísio Filho, em 1964, único filho biológico do casal.Glória Menezes - Da relação com Tarcísio Meira nasceu Tarcísio Filho, em 1964, único filho biológico do casal. - Foto: Instagram/Reprodução

Glória Menezes e Tarcísio Meira formaram um dos mais casais mais conhecidos da televisão brasileira. Juntos, eles tiveram apenas um filho.

A artista, que morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, já era mãe de dois filhos quando se casou com o galã.

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Maria Amélia Brito e João Paulo Brito nasceram de seu primeiro casamento, com Arnaldo Brito, que também era seu primo. A união aconteceu quando a atriz tinha 17 anos e durou cerca de oito anos.

Da relação com Tarcísio nasceu Tarcísio Filho, em 1964, único filho biológico do casal.

Apesar de não ser pai biológico de Maria Amélia e João Paulo, o artista, que morreu em 2021, aos 85 anos, conviveu com os dois desde a infância e construiu com eles uma relação próxima.

Diferentemente da mãe e do irmão mais novo, Maria Amélia e João Paulo mantiveram suas vidas longe dos holofotes.

Maria Amélia seguiu carreira na área de gestão, enquanto João Paulo tornou-se médico veterinário. Os dois preservam a vida pessoal e raramente aparecem publicamente.

Já Tarcísio Filho decidiu seguir os passos dos pais e tornou-se ator. Ele estreou ainda adolescente na televisão e participou de novelas como “Dona Beija”, “Sinhá Moça”, “Brega & chique”, “Pantanal”, “Renascer” e “Éramos seis”.

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