ACABOU Gloria Pires não renova contrato com a Globo, após 54 anos na emissora; saiba o motivo No ar em "Terra e Paixão", atriz deve encerrar o vínculo de exclusividade com o canal após a novela

Gloria Pires decidiu romper o vínculo de exclusividade com a Globo, após 54 anos de contrato fixo. A atriz de 54 anos permanece no ar em “Terra e Paixão”, mas após finalizar a novela deve se dedicar a outros projetos fora do canal.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a Globo quis renovar o vínculo com Gloria, mas ela quer ter mais liberdade para poder escolher os seus trabalhos. A atriz nunca fez peças de teatro e também gostaria de papéis mais desafiadores, em séries, algo que nunca ocorreu na emissora carioca.

Também teria pesado na escolha da atriz o fato de ter sido trocada por Regina Casé em “Todas as Flores”, do Globoplay. Inicialmente escalada para viver a vilã Zoé, Gloria teria descoberto a substituição através da imprensa.



Animada com o convite de Walcyr Carrasco para interpretar a vilã de “Terra e Paixão”, Gloria fez apenas uma extensão no seu contrato. Ao encerrarem as gravações, a atriz será mais uma profissional contratada por obras na Globo. Com isso, ela poderá experimentar outros formatos de trabalho e aceitar propostas de plataformas de streaming.

