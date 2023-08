A- A+

CELEBRIDADES "Glow up" em Hollywood: ex-marido de Britney, Sam Asghari emagreceu 45 kg e refez os dentes Sam Asghari quer revisão do pacto para obter mais dinheiro após fim de relacionamento de seis anos com a cantora pop, segundo site

Antes de se casar com Britney Spears, de quem agora está se separando, o ator levava uma vida bem diferente da que notabilizou em postagens nas redes sociais durante o relacionamento. De acordo com o jornal "DailyMail", o iraniano chegou aos Estados Unidos aos 12 anos de idade. Ele despontou como uma promessa do futebol americano, mas depois foi cortado da equipe e precisou trabalhar em três empregos para se sustentar.



Nessa época, ainda segundo o diário britânico, Asghari desenvolveu uma obsessão por fast food e chegou a pesar 131 kg. Ele vivia com US$ 50 por semana para comprar comida. Passou também por um quadro depressivo. Em 2013, Asghari conseguiu retormar as atividades diárias, entrou numa dieta e na academia. Hoje, ele se alimenta com proteínas, vegetais e carboidratos complexos (feijões e outros grãos), conforme contou em entrevista à "Men's Health", em 2018.

Com a mudança nos hábitos e uma alimentação mais equilibrada, ele perdeu 45 kg e aproveitou para renovar os dentes, colocando lentes com o dentista Kam Kamangar. Diários como "DailyMail" e "The Sun" apontaram imagens do antes e depois do tratamento dentário que seria do iraniano, com base em imagens publicadas pelo profissional em 2016.

Segundo o "DailyMail", o "glow up" na aparência do jovem abriu portas para trabalhos como modelo e ator que acabaram por levá-lo ao encontro de Britney Spears. O "antes e depois" de Asghari chamou a atenção nas redes sociais.

Ex pressiona por revisão do pacto pré-nupcial, diz site

Sam Asghari tem pressionado Britney Spears a pagar a ele mais do que prevê o acordo pré-nupcial assinado pelos dois antes de subirem ao altar, em junho do ano passado. O site "TMZ" noticiou, nesta quarta-feira, que a artista está em processo de divórcio do terceiro marido após uma briga sobre uma possível traição. Agora, o portal "Page Six" reporta que o ator tem ameaçado divulgar segredos de Britney caso o pacto não seja revisto e garanta a ele mais dinheiro.

Uma fonte disse ao site que Asghari está "tentando negociar concessões além de seu acordo pré-nupcial e ameaçando divulgar informações extraordinariamente embaraçosas sobre Britney, a menos que seja pago". Não foi revelada quantia solicitada por Asghari. Segundo o TMZ, o acordo mantém os bens da cantora como propriedade separada do ator, que agora pede o pagamento de uma pensão alimentícia e honorários advocatícios.

Representantes de Britney e Asghari não responderam aos pedidos de entrevista do PageSix, mas outra fonte do portal afirmou que Britney está "protegida" e que "a separação será respeitosa".

O casamento foi realizado na casa da cantora, na Califórnia, em junho de 2022. Antes de subirem ao altar, os dois assinaram um acordo pré-nupcial que, segundo uma fonte do PageSix, resguardava da partilha, num eventual divórcio, "qualquer dinheiro" ganho pela artista antes do matrimônio.

O acordo teria sido desenhado pelo advogado de Britney, Mathew Rosengart, responsável por "libertar" a cantora da tutela de 13 anos do pai dela, Jamie Spears, em novembro de 2021.

Sem suporte

Britney Spears não está apenas perdendo o marido após o pedido de divórcio de Sam Asghari, ela também está perdendo seu maior apoiador, sem qualquer pessoa da família para ajudá-la a superar a perda do amado.

Fontes próximas a Britney disseram ao TMZ que Asghari está totalmente "fora de si". Ele havia se mudado para sua própria casa antes de pedir o divórcio, na última quarta-feira.

Britney está novamente afastada de toda a sua família. Conforme relatado, sua mãe, Lynne, a visitou em maio e parecia que as duas haviam consertado as coisas. Mas fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que o relacionamento azedou novamente, e elas não se falam mais.

Ela não está falando com seus irmãos ou com seu pai, e dizem que não há amigos por perto para apoiá-la. Seus filhos se mudaram para o Havaí, sem se despedir. Ela não fala com eles há muito tempo.

Veja também

cinema "O Auto da Compadecida 2" divulga primeira foto e novos nomes no elenco; confira