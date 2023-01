GNT e Globoplay exibem inédita e exclusiva "Entrevista com Harry"

A- A+

“Entrevista com Harry” estará disponível nesta segunda-feira (09) no Globoplay e vai ao ar na íntegra no GNT na terça-feira (10) às 22h30. A entrevista inédita traz o Príncipe Harry abordando seu livro autobiográfico, que será lançado amanhã, com revelações sobre sua família e a vida na realeza britânica.

Na conversa com o jornalista Tom Bradby, que conhece Harry há mais de 20 anos, ele conta sobre a relação com seu irmão e com seu pai e apresenta sua visão sobre a monarquia e a mídia.

É a primeira vez que o Duque de Sussex fala em profundidade sobre o seu ponto de vista, dando o contexto e explicando os eventos cruciais da sua vida. Ele aborda detalhes de assuntos como a morte da sua mãe, seu casamento com Meghan, a saída da família real e a vida nos Estados Unidos. A entrevista também conta com áudios exclusivos e trechos do livro de Harry

