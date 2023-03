Godard teria deixado diversos projetos quase prontos antes de morrer, diz ex-colaboradora

A- A+

Antes de morrer, Jean-Luc Godard "previu, dirigiu e supervisionou" diversos projetos cinematográficos. A afirmação é da historiadora francesa Nicole Brenez, que colaborou com o diretor no longa "O livro da imagem". Em entrevista à revista francesa Critikart, ela comentou sobre o derradeiro projeto de Godard, "Film annonce du film 'Drôles de Guerre'", uma obra de 20 minutos ainda inédita. E garantiu que outras obras póstumas ainda estão por vir.

"Posso lhe dizer que este ("Film annonce du film 'Drôles de Guerre'") não será o seu último filme", afirmou Brenez. "E acredito que encontraremos ainda muitos tesouros fílmicos com os mais diversos status".

De acordo com a historiadora, outros ex-colaboradores de Godard, como Fabrice Aragno e Jean-Paul Battaggia, estão "trabalhando duro" para finalizar esses projetos inacabados.

Brenez acabou de lançar o livro "Écrits politiques sur le cinéma et autres arts filmiques, tome 2 Tome 2", que analisa diversos aspectos da obra de Godard. No livro ela também publica parte de seus quase 300 emails trocados com o cineasta. Em suas mensagens, Godard usava colagens com a mesma criatividade de seus filmes. Brenez cita um email em que ele demonstra o seu apoio a Ucrânia, invadida pela Rússia, usando uma imagem de Francisco Goya. A historiadora ainda levanta a hipótese de que se explore melhor a correspondência do cineasta.

- Com esta iniciativa (de reunir os e-mails) quis sobretudo apelar à abertura de um projeto que pressupõe uma vida de investigação, ou mesmo várias: a recolha sistemática da correspondência de Jean-Luc Godard - disse ela.

