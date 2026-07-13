"Godzilla Minus Zero" ganha pôster e teaser; confira

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A nova sequência do monstro que marca gerações nos cinemas desde 1954 chega às salas brasileiras em 5 de novembro e acaba de ganhar pôster e teaser. Com rostos conhecidos e a apresentação de uma personagem inédita, além de um cartaz que revela o novo visual do Rei dos Monstros, o longa japonês “Godzilla Minus Zero” tem aumentado a expectativa dos fãs.



A narrativa se passa em 1949, dois anos após os acontecimentos de “Godzilla Minus One”, último lançamento da franquia, que mantém 99% de aprovação no Rotten Tomatoes. Lançado em 2023, o filme elevou o padrão da série e conquistou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais.

A produção está a cargo da Toho, que realiza seu 33º filme da franquia “Godzilla”. O estúdio também foi responsável pelo longa original do lagarto gigante, frequentemente classificado como um kaiju, termo japonês utilizado para designar monstros gigantes.

No Japão, o filme estreia em 3 de novembro, data que tem um significado especial para a franquia por marcar o aniversário da estreia do primeiro “Godzilla”, lançado em 1954.



Efeitos especiais

Diretor do filme vencedor do Oscar “Godzilla Minus One”, a sequência marca o retorno de Takashi Yamazaki como diretor, roteirista e supervisor de efeitos visuais. A continuação chega 72 anos após o nascimento da icônica criatura e será o primeiro filme japonês produzido para IMAX.



Narrativa

A trama retoma a história da família Shikishima dois anos após os acontecimentos de “Godzilla Minus One”. Com o Japão ainda tentando se reerguer dos impactos da guerra e da destruição provocada pelo kaiju, uma nova ameaça coloca em risco a frágil reconstrução do país.



Ryunosuke Kamiki retorna ao papel de Koichi Shikishima, protagonista do longa anterior, ao lado de Minami Hamabe, que reprisa o papel de Noriko Shikishima, sobrevivente do primeiro ataque de Godzilla a Tóquio. A novidade no elenco é Min Tanaka (“O Preço da Perfeição”), que interpreta Kanji Murakami, um biólogo marcado pelas profundas cicatrizes psicológicas deixadas pela guerra.

Confira o cartaz oficial do filme:

Pôster oficial de “Godzilla Minus Zero” | Foto: Divulgação/ Toho

Elenco

Também foi divulgada a lista completa de atores que retornam do filme de 2023 para enfrentar o lagarto gigante mais uma vez. Hidetaka Yoshioka reprisa o papel de Kenji Noda, que lutou ao lado de Koichi Shikishima em “Godzilla Minus One” e agora assume a direção do Gabinete de Resposta a Catástrofes.



Yuki Yamada volta como Shiro Mizushima, o jovem tripulante do Shinseimaru que combateu na linha de frente, enquanto Kuranosuke Sasaki retorna como Seiji Akitsu, capitão da embarcação. Completam o elenco de retorno Sakura Ando, novamente no papel de Sumiko Ota, vizinha de Shikishima que agora administra um orfanato, e Miou Tanaka, que reprisa o papel de Tatsuo Hotta, ex-capitão do contratorpedeiro Yukikaze.

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