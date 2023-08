"Gogó, tem gogó, querida?", Ivete Sangalo reproduz meme pernambucano. Veja vídeo

A- A+

"Gogó, tem gogó, querida?", a alfinetada mais reproduzida pelos pernambucanos ganhou nova adepta. A cantora Ivete Sangalo publicou em seu Instagram, na tarde desta quinta-feira (17), um reels em que replica a icônica fala da cantora de brega Eliza Mell, com a legenda: "pense numa resenha".



Para quem não lembra, a fala, que virou um grande meme nas redes sociais, trata de uma rixa entre as pernambucanas Eliza Mell e Michelle Melo. Em 2018, a então integrante do projeto Amigas do Brega foi a um programa local de televisão e repercutiu uma fala de Michelle sobre sua inimizade com Eliza.



Com a chance de se defender no mesmo programa, a intérprete da música "ânsia" contou sua versão sobre a origem do desentendimento das duas, emendando com a clássica provocação:

"vamos fazer o seguinte: Gogó. Tem gogó, querida? Então eu não preciso estar discutindo. No dia em que você puder conversar comigo sobre o que é uma clave de sol, uma clave de fá, uma clave de dó, cantar em vários idiomas, em qualquer tom, aí você vem falar comigo.

Confira o post de Ivete Sangalo



