festividade Goiana comemora a partir desta quarta-feira (26) a 30ª Festa da "Batalha das Heroínas de Tejucupapo" Programação conta com concursos e apresentações musicais, tudo com entrada gratuita

A partir desta quarta-feira (26), acontece a 30ª Festa da “Batalha das Heroínas de Tejucupapo”, no distrito de Tejucupapo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A programação do evento inclui concurso de beleza, de dança, passeio ciclístico, teatro e shows. Os festejos seguem até o próximo domingo (30), e a entrada é gratuita.

A festa é promovida pela Associação Grupo Cultural Heroínas de Tejucupapo, com apoio da Prefeitura de Goiana. O ponto alto da comemoração é a tradicional encenação do espetáculo “Batalha das Heroínas de Tejucupapo”, que acontece no domingo (28), às 14h, na Fazenda Megaó - Monte das Trincheiras.

As atrações musicais da 30ª Festa da “Batalha das Heroínas de Tejucupapo” se apresentam na Praça Maria Camarão, no centro de Tejucupapo.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (26)

19h - 9º Concurso Garoto e Garota “Heroínas”

22h - Show de MC Dread

Quinta-feira (27)

19h - 4º Concurso de Dança Heroínas

22h - Apresentação Banda Dengosa

Sexta-feira (28)

14h - Espetáculo teatral “Batalha das Heroínas de Tejucupapo” (somente para estudantes da rede municipal)

20h - Shows de Raphaela Santos e Xote 10

Sábado (29)

8h - Passeio ciclístico em homenagem às Heroínas (saída do Trevo de Tejucupapo)

21h - Shows de Priscila Senna e André e Forró dos Errados

Domingo (30)

14h - Espetáculo teatral “Batalha das Heroínas de Tejucupapo” (aberto para todo o público)

18h - Show da Banda Arrecifes e Aldair Playboy

