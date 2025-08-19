A- A+

teatro Goiana recebe o musical "Capiba, pelas ruas eu vou"; saiba mais Espetáculo, que celebra a vida e obra do compositor pernambucano, acontece nos dias 23 e 24 de agosto, no Sesc Goiana

Depois de passar em Campina Grande e em Fortaleza, o musical “Capiba, pelas ruas eu vou” chega pela primeira vez a Goiana, onde se apresenta nos dias 23 e 24 de agosto. A performance acontece no Teatro Centro Cultural Historiador Antônio Corrêa de Oliveira (Sesc – Goiana).

Produzido pelo projeto Aria Social, o espetáculo celebra a vida e a obra de um dos maiores compositores brasileiros, Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba. Em cena, 45 bailarinos-cantores e 19 músicos de câmara dão vida à trajetória do artista responsável por clássicos do frevo-canção, além de composições de samba, maracatu, valsa e até músicas eruditas.

“Para nós, é uma oportunidade maravilhosa compartilhar as diversas facetas de Capiba, que é um autêntico patrimônio musical. Estamos felizes em promover essa homenagem à cultura pernambucana e ao talento desse artista, levando emoção, história e arte para mais pessoas”, diz Cecília.

Serviço:

"Capiba, pelas ruas eu vou"

Quando: 23 de agosto, às 19h, e 24 de agosto, às 17h

Onde: Teatro Centro Cultural Historiador Antônio Corrêa de Oliveira – Sesc Goiana - Rua do Arame

Ingressos a partir de R$ 30 pelo site Guichê Web

Mais informações em @projetoariasocial

*Com informações da assessoria de imprensa



Veja também