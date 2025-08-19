Goiana recebe o musical "Capiba, pelas ruas eu vou"; saiba mais
Espetáculo, que celebra a vida e obra do compositor pernambucano, acontece nos dias 23 e 24 de agosto, no Sesc Goiana
Depois de passar em Campina Grande e em Fortaleza, o musical “Capiba, pelas ruas eu vou” chega pela primeira vez a Goiana, onde se apresenta nos dias 23 e 24 de agosto. A performance acontece no Teatro Centro Cultural Historiador Antônio Corrêa de Oliveira (Sesc – Goiana).
Produzido pelo projeto Aria Social, o espetáculo celebra a vida e a obra de um dos maiores compositores brasileiros, Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba. Em cena, 45 bailarinos-cantores e 19 músicos de câmara dão vida à trajetória do artista responsável por clássicos do frevo-canção, além de composições de samba, maracatu, valsa e até músicas eruditas.
“Para nós, é uma oportunidade maravilhosa compartilhar as diversas facetas de Capiba, que é um autêntico patrimônio musical. Estamos felizes em promover essa homenagem à cultura pernambucana e ao talento desse artista, levando emoção, história e arte para mais pessoas”, diz Cecília.
Serviço:
"Capiba, pelas ruas eu vou"
Quando: 23 de agosto, às 19h, e 24 de agosto, às 17h
Onde: Teatro Centro Cultural Historiador Antônio Corrêa de Oliveira – Sesc Goiana - Rua do Arame
Ingressos a partir de R$ 30 pelo site Guichê Web
Mais informações em @projetoariasocial
