EVENTO Golarrolê confirma festa de 20 anos com Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco como atrações principais Produtora responsável por festas famosas no Recife celebra aniversário com evento no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A Golarrolê, produtora conhecida por festas como Odara Ôdesce, Maledita e Brega Naite, completa 20 anos em 2026. Para celebrar, um evento especial será realizado no dia 9 de maio, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Pabllo Vittar, com o show completo da sua turnê de 10 anos de carreira, foi confirmada como atração principal da festa. Quem também sobe ao palco é Tati Quebra Barraco, um dos principais nomes do funk carioca.

A programação conta ainda com sets dos DJs das festas da Golarrolê, além de convidados especiais. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 120.



Além da comemoração de 20 anos, a Golarrolê já anunciou edições especiais de Carnaval de suas festas. A Maledita, dedicada à música pop, ocorre no dia 15 de fevereiro. No dia seguinte, é a vez da Odara Ôdesce, voltada às brasilidades. Já a festa Sem Loção está programada para o dia 16.

Serviço:

Festa “Gola 20”, com Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco

Quando: 9 de maio, às 20h

Onde: Campus da Universidade Federal de Pernambuco - Recife

Ingressos a partir de R$ 120, à venda no Sympla

Informações: @golarrole



*Com informações da assessoria de imprensa.

