Golarrolê confirma festa de 20 anos com Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco como atrações principais
Produtora responsável por festas famosas no Recife celebra aniversário com evento no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
A Golarrolê, produtora conhecida por festas como Odara Ôdesce, Maledita e Brega Naite, completa 20 anos em 2026. Para celebrar, um evento especial será realizado no dia 9 de maio, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Pabllo Vittar, com o show completo da sua turnê de 10 anos de carreira, foi confirmada como atração principal da festa. Quem também sobe ao palco é Tati Quebra Barraco, um dos principais nomes do funk carioca.
A programação conta ainda com sets dos DJs das festas da Golarrolê, além de convidados especiais. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 120.
Além da comemoração de 20 anos, a Golarrolê já anunciou edições especiais de Carnaval de suas festas. A Maledita, dedicada à música pop, ocorre no dia 15 de fevereiro. No dia seguinte, é a vez da Odara Ôdesce, voltada às brasilidades. Já a festa Sem Loção está programada para o dia 16.
Serviço:
Festa “Gola 20”, com Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco
Quando: 9 de maio, às 20h
Onde: Campus da Universidade Federal de Pernambuco - Recife
Ingressos a partir de R$ 120, à venda no Sympla
Informações: @golarrole
*Com informações da assessoria de imprensa.