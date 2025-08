Gominho detalha mudanças após morte de Preta Gil e nega rumor sobre herança: "Não tem R$ 5 milhões"

A- A+

O influenciador digital Gominho usou as redes sociais, durante uma live realizada no último domingo (3), para esclarecer informações a seu respeito que vinham circulando nas redes sociais.



Amigo de Preta Gil — que morreu, aos 50 anos, no dia de 20 de julho, em decorrência de complicações relacionadas a um câncer de intestino — , ele desmentiu a série de rumores que davam conta que ele receberia R$ 5 milhões da herança da artista. "Não tem R$ 5 milhões", enfatizou o comunicador.

Na ocasião, Gominho também comentou que a relação entre ele e os familiares de Preta Gil sempre foi muito boa. Nos últimos dois anos, o apresentador do programa "TV Z", no Multishow, largou um emprego e um apartamento alugado em Salvador para dar apoio à amiga no tratamento contra o câncer, no Rio de Janeiro. Ele morou na casa dela, na capital fluminense.

"Eu me dou bem com todo mundo!", ressaltou ele, ao responder um seguidor que o questionou se ele era próximo de Fran Gil, único de filho de Preta, fruto do antigo relacionamento entre a cantora e o ator Otávio Müller. "Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de 'não se dar bem', ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", frisou ele.





Na última semana, Gominho deixou a casa de Preta Gil, onde vivia, e se mudou para um imóvel alugado no bairro da Flamengo, no Rio de Janeiro. No mesmo período, ele anunciou a saída do casting da Mynd, agência de influenciadores digitais do qual fazia parte e que tinha Preta Gil como um das sócias majoritárias. Ele explicou a decisão.

"Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela. Eu estava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela. Eu fui pra lá por causa dela", justificou. "Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", desabafou.

