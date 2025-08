Gominho organiza pertences de Preta Gil e mostra o que pegou da cantora: "Valores inestimáveis"

A- A+

O apresentador e influenciador digital Gominho esteve no apartamento onde morou Preta Gil, na última terça-feira (5), para organizar parte dos pertences deixados pela cantora, que morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer de intestino. Amigo que morou com a artista ao longo dos últimos dois anos — e que a acompanhou durante o tratamento contra a doença, prestando apoio de perto —, o comunicador usou as redes sociais para mostrar itens de valor afetivo que ele pegou.

Entre os objetos, estão uma camiseta com estampa da banda americana TLC — girl band que fez sucesso na década de 1990 — e um colar de âmbar. A peça de vestuário e o acessório eram itens que a cantora usava com recorrência, e que Gominho passará a adotar em sua rotina, como ele afirmou, por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"A gente estava lá arrumando as coisas de Preta, e aí veio só lembrança boa. Óbvio que bate uma tristeza... Mas a gente foi vendo as roupas e aí foi lembrando das histórias, comentou ele, mostrando a camiseta vermelha do TLC: "Essa camisa deve ter anos e anos... É da época que ela morava ainda no apartamento em São Conrado, eu, ela, Duh Marinho, Ju de Paulla e Francisco, que era uma criança e tinha 16 anos".

De acordo com Gominho, que atualmente se notabiliza como apresentador programa "TV Z", no Multishow, os objetos materiais deixados por Preta servem de recordação de uma "amizade sem fim", como ele define. "As coisas mais legais dela são essas de valores inestimáveis para o coração. Essa blusinha era o pijama dela", acrescentou ele.

Nesta semana, Gominho veio a público, também por meio das redes sociais, para desmentir a série de rumores que davam conta que ele receberia R$ 5 milhões da herança de Preta Gil. "Não tem R$ 5 milhões", enfatizou o comunicador.

Na mesma ocasião, Gominho também comentou que a relação entre ele e os familiares de Preta Gil sempre foi muito boa. No últimos dois anos, o apresentador do programa "TV Z", no Multishow, largou um emprego e um apartamento alugado em Salvador para dar apoio à amiga no tratamento contra o câncer, no Rio de Janeiro. Ele morou na casa dela, na capital fluminense.

"Eu me dou bem com todo mundo!", ressaltou ele, ao responder um seguidor que o questionou se ele era próximo de Fran Gil, único de filho de Preta, fruto do antigo relacionamento entre a cantora e o ator Otávio Müller. "Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de 'não se dar bem', ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", frisou ele.

Na última semana, Gominho deixou a casa de Preta Gil, onde vivia, e se mudou para um imóvel alugado no bairro da Flamengo, no Rio de Janeiro. No mesmo período, ele anunciou a saída do casting da Mynd, agência de influenciadores digitais do qual fazia parte e que tinha Preta Gil como um das sócias majoritárias. Ele explicou a decisão.

"Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela. Eu estava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela. Eu fui pra lá por causa dela", justificou. "Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", desabafou.

