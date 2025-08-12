Ter, 12 de Agosto

luto

Gominho põe fotos de Preta Gil em casa nova: "Espalhando ela"

Influenciador se mudou para um imóvel alugado no bairro da Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro

Foto de Preta Gil na casa de Gominho Foto de Preta Gil na casa de Gominho  - Foto: Reprodução

Gominho está de mudança e na decoração da casa nova há uma presença constante: Preta Gil. O influenciador postou um registro nos stories do seu perfil no Instagram, no qual aparece uma foto da cantora em cima de uma mesa com a seguinte legenda: "Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova".

Preta Gil, cantora, atriz, apresentadora e empresária, morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. A artista passou suas últimas semanas nos Estados Unidos, onde tentava um tratamento experimental contra a doença.

"Não tem R$ 5 milhões"
Recentemente, Gominho usou as redes sociais para desmentir rumores que davam conta que ele receberia R$ 5 milhões da herança da artista. "Não tem R$ 5 milhões", enfatizou o comunicador. Na ocasião, Gominho também comentou que a relação entre ele e os familiares de Preta Gil sempre foi muito boa. No últimos dois anos, o apresentador do programa "TV Z", no Multishow, largou um emprego e um apartamento alugado em Salvador para dar apoio à amiga no tratamento contra o câncer, no Rio de Janeiro. Ele morou na casa dela, na capital fluminense.

Leia também

"Eu me dou bem com todo mundo!", ressaltou ele, ao responder um seguidor que o questionou se ele era próximo de Fran Gil, único de filho de Preta, fruto do antigo relacionamento entre a cantora e o ator Otávio Müller. "Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de 'não se dar bem', ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", frisou ele.

Gominho deixa casa de Preta Gil
Gominho deixou a casa de Preta Gil, onde vivia, e se mudou para um imóvel alugado no bairro da Flamengo, no Rio de Janeiro. No mesmo período, ele anunciou a saída do casting da Mynd, agência de influenciadores digitais do qual fazia parte e que tinha Preta Gil como um das sócias majoritárias. Ele explicou a decisão.

"Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela. Eu estava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela. Eu fui pra lá por causa dela", justificou. "Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", desabafou.

Veja também

