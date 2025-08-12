A- A+

luto Gominho põe fotos de Preta Gil em casa nova: "Espalhando ela" Influenciador se mudou para um imóvel alugado no bairro da Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro

Gominho está de mudança e na decoração da casa nova há uma presença constante: Preta Gil. O influenciador postou um registro nos stories do seu perfil no Instagram, no qual aparece uma foto da cantora em cima de uma mesa com a seguinte legenda: "Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova".

Preta Gil, cantora, atriz, apresentadora e empresária, morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. A artista passou suas últimas semanas nos Estados Unidos, onde tentava um tratamento experimental contra a doença.

"Não tem R$ 5 milhões"

Recentemente, Gominho usou as redes sociais para desmentir rumores que davam conta que ele receberia R$ 5 milhões da herança da artista. "Não tem R$ 5 milhões", enfatizou o comunicador. Na ocasião, Gominho também comentou que a relação entre ele e os familiares de Preta Gil sempre foi muito boa. No últimos dois anos, o apresentador do programa "TV Z", no Multishow, largou um emprego e um apartamento alugado em Salvador para dar apoio à amiga no tratamento contra o câncer, no Rio de Janeiro. Ele morou na casa dela, na capital fluminense.

"Eu me dou bem com todo mundo!", ressaltou ele, ao responder um seguidor que o questionou se ele era próximo de Fran Gil, único de filho de Preta, fruto do antigo relacionamento entre a cantora e o ator Otávio Müller. "Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de 'não se dar bem', ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", frisou ele.

Gominho deixa casa de Preta Gil

Gominho deixou a casa de Preta Gil, onde vivia, e se mudou para um imóvel alugado no bairro da Flamengo, no Rio de Janeiro. No mesmo período, ele anunciou a saída do casting da Mynd, agência de influenciadores digitais do qual fazia parte e que tinha Preta Gil como um das sócias majoritárias. Ele explicou a decisão.

"Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante… Eu quis mudar tudo! Saí da casa dela. Eu estava morando lá há 3 anos. Saí da empresa, que era dela. Eu fui pra lá por causa dela", justificou. "Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", desabafou.

Preta Gil, cantora, atriz, apresentadora e empresária, morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. A artista passou suas últimas semanas nos Estados Unidos, onde tentava um tratamento experimental contra a doença.

Veja também