famosos

Gominho relata despedida de Preta Gil e lembra exaustão da cantora nos dias finais

Apresentador também descreveu silêncio da artista nos dias finais e preocupação da família da cantora

Busto de Preta Gil, feito com parte das cinzas da cantora, instalado no cemitério do CajuBusto de Preta Gil, feito com parte das cinzas da cantora, instalado no cemitério do Caju - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O apresentador Gominho lembrou os dias que passou ao lado de Preta Gil nos Estados Unidos. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, que foi ao ar nesta terça-feira, ele descreveu a despedida entre os dois, além das últimas reações da cantora diante do avanço da doença. Ele contou que o estado de saúde da artista se agravou rapidamente e que ela demonstrava ter consciência do próprio limite.

Segundo Gominho, Preta se recolheu após receber a avaliação da equipe médica sobre a impossibilidade de continuidade do tratamento. Ele disse que a artista passou a falar menos e parecia cada vez mais exausta. “Ela segurou minha mão e me olhou. No olhar dela já estava tudo dito”, afirmou, ao recordar o encontro antes de retornar ao Brasil.

Gominho afirmou que Preta atravessou uma piora repentina após uma interrupção no tratamento, o que acelerou a deterioração do quadro e que, nos dias finais, apresentou uma fragilidade marcada pela dificuldade em manter forças. “Quando explicaram que não havia mais o que fazer, ela ficou muito quieta, muito cansada”, relatou.

Ele afirmou que, diante do sofrimento crescente, a própria cantora parecia ter entendido que já não havia margem de reversão. “Ela estava se entregando. Era como se dissesse, sem falar: ‘Eu sei’”, contou.

O apresentador também contou que evitou dar atualizações diretas à mãe da cantora, Sandra Gadelha, que acompanhava tudo à distância e temia reviver outra perda na família. “Ela dizia que não acreditava que passaria por isso de novo”, afirmou, lembrando que a mãe de Preta já havia enfrentado a morte do filho Pedro, em 1990.

Segundo ele, lidar com as expectativas da família enquanto presenciava a piora da amiga foi uma das partes mais difíceis do período nos Estados Unidos. “Eu não sabia o que dizer. Não conseguia dar notícias. Era muito duro ver a Preta daquele jeito”, disse.

