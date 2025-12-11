A- A+

famosos Gominho relata despedida de Preta Gil e lembra exaustão da cantora nos dias finais Apresentador também descreveu silêncio da artista nos dias finais e preocupação da família da cantora

O apresentador Gominho lembrou os dias que passou ao lado de Preta Gil nos Estados Unidos. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, que foi ao ar nesta terça-feira, ele descreveu a despedida entre os dois, além das últimas reações da cantora diante do avanço da doença. Ele contou que o estado de saúde da artista se agravou rapidamente e que ela demonstrava ter consciência do próprio limite.

Segundo Gominho, Preta se recolheu após receber a avaliação da equipe médica sobre a impossibilidade de continuidade do tratamento. Ele disse que a artista passou a falar menos e parecia cada vez mais exausta. “Ela segurou minha mão e me olhou. No olhar dela já estava tudo dito”, afirmou, ao recordar o encontro antes de retornar ao Brasil.

Gominho afirmou que Preta atravessou uma piora repentina após uma interrupção no tratamento, o que acelerou a deterioração do quadro e que, nos dias finais, apresentou uma fragilidade marcada pela dificuldade em manter forças. “Quando explicaram que não havia mais o que fazer, ela ficou muito quieta, muito cansada”, relatou.

Ele afirmou que, diante do sofrimento crescente, a própria cantora parecia ter entendido que já não havia margem de reversão. “Ela estava se entregando. Era como se dissesse, sem falar: ‘Eu sei’”, contou.

O apresentador também contou que evitou dar atualizações diretas à mãe da cantora, Sandra Gadelha, que acompanhava tudo à distância e temia reviver outra perda na família. “Ela dizia que não acreditava que passaria por isso de novo”, afirmou, lembrando que a mãe de Preta já havia enfrentado a morte do filho Pedro, em 1990.

Segundo ele, lidar com as expectativas da família enquanto presenciava a piora da amiga foi uma das partes mais difíceis do período nos Estados Unidos. “Eu não sabia o que dizer. Não conseguia dar notícias. Era muito duro ver a Preta daquele jeito”, disse.

