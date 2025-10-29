A- A+

ESPETÁCULO DRAG Drag pernambucana 'Salário Mínimo' ganha homenagem no espetáculo "Gongada Drag" Apresentação acontece no próximo 6 de novembro no Teatro RioMar; ingressos a partir de R$ 45

Vai ficar por conta de Suzy Brasil (do "LoL Brasil" e "Vai Que Cola") 'gongar' o ícone pernambucano, a drag Salário Mínimo - homenageada do espetáculo "Gongada Drag", apresentado no Teatro RioMar no próximo 9 de novembro.

No palco - já conhecido do grupo, quando apresentou o mesmo espetáculo há pouco mais de três meses, e com lotação máxima nas duas sessões -, além de Suzy Brasil, comandam a mescla de humor, e arte drag, Hellena Malditta (finalista do 'Drag Race Brasil'), Sayuri Heiwa (Top Drag pernambucana), Luciano Rundrox (ator e influencer LGBT, o conhecico 'Pastor Ubirajara), Magally mell (de João Pessoa) e Vagiene Cokeluche (do espetáculo 'Freirigas').









O anfitrião do "Gongada Drag" será o comediante Bruno Motta, conhecido no gênero stand-up comedy. Ele também está à frente da criação do espetáculo.

"É uma honra voltar ao Recife, uma terra que tem uma história drag tão rica. Ainda mais para fazer gongada da Salário Mínimo, uma caricata, que é a base da comédia LGBT no Brasil", ressalta Motta.

A Gongada

O nome do espetáculo, "Gongada Drag", se remete à comédia "roast", ou seja, quando os artistas, no palco, em tom de humor e deboche, "tiram onda" um do outro.





Suzy Brasil vai 'gongar' a drag pernambucana Salário Mínimo | Crédito: JP Lima



Conhecido palcos País afora, o show reúne drags que se destacam, inclusive, nas redes sociais e também nos streamings.

Salário Mínimo

Nome de peso do universo drag pernambucano, Salário Mínimo, integrante por décadas da saudosa Trupe do Barulho, ganha homenagem no retorno do espetáculo ao Recife.



Artisa que é símbolo do transformismo no estado, Salário Mínimo celebra quatro décadas de carreira, que tem no personagem Cachorrinha Xôla um dos seus ápices.

"A Casa de Bernarda e Alba", "Ô, Mulé, Dá Uma Pena", além do programa Papeiro da Cinderela, ao lado de Jaso Wallace, também são destaques da trajetória da drag, cuja história no transformismo em Pernambucano começou na década de 1980.

SERVIÇO

Espetáculo "Gongada Drag"

Quando: Quinta-feira, 6 de novembro, às 21h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 45 no site Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: @gongadadrag // www.teatroriomarrecife.com.br

