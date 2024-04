A- A+

Teatro Gonzaga Leal apresenta seu show ''Naná Vasconcelos - Os Quatros Elementos e a Busca do Sagrado'' Neste domingo (28), às 17h, no Teatro de Santa Isabel, o artitsa homenageia o músico e percussionista Naná Vasconcelos

O histórico Teatro de Santa Isabel recebe o artista pernambucano Gonzaga Leal para apresentar seu inédito ''Naná Vasconcelos - Os Quatros Elementos e a Busca do Sagrado'', seu novo show para homenagear a obra do músico brasileiro. O musical acontece neste domingo (28), a partir das 17h com ingressos à venda na bilheteria do teatro.

O espetáculo, que faz parte do projeto Santa Isabel em Cena, é um compilado do extenso repertório de Naná com a integração da interpretação de Gonzaga intercalando textos sobre a amizade entre os dois artistas.

Além disso, Leal vai trazer à tona outras temáticas, como vida, paixão, utopia, morte e ressurreição, com o intuito de compreender a obra de Vasconcelos, pernambucano que faleceu em 2016, a partir do ponto de vista de criação e do impacto do músico como referência da percussão.

''De Naná Vasconcelos tudo sai de regiões muito profundas. Sua obra precipita o outro como uma queda, é impossível resistir a gravidade. E no caminho, o que era queda torna-se viagem por surpreendentes paisagens - a força dos tambores, a voz provocada, a interlocução da voz recolhida e, finalmente, o documento. Estes são os endereços da sua criação. É desse Naná Vasconcelos que irei falar e cantar - um desmanchador de cercas e um administrador de esperança'', disse Gonzaga Leal.

Crédito: Divulgação

O musical conta com a direção musical de Bruno Nascimento, e a banda, que acompanha Gonzaga, é composta por Lucas Crasto, Fabiano Menezes, Ângelo Lima e Aishá Lourenço.

SERVIÇO

''Naná Vasconcelos - Os Quatros Elementos e a Busca do Sagrado''

Quando: 28 de abril, 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio, s/n

Ingressos a partir de R$ 10 na bilheteria do Teatro de Santa Isabel

