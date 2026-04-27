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GONZAGUINHA Às vésperas dos 35 anos de morte de Gonzaguinha, Ecad lista mais tocadas do compositor carioca Gonzaguinha morreu aos 45 anos, em 29 de abril de 1991 em um acidente de carro no Paraná

Ora em tom de protesto/crítica, ora em vibe de romantismo, a voz de Gonzaguinha (1945-1991) segue em eco, intensa e atemporal.



Para celebrar a imensidão desse artista, que nesta quarta-feira (29) será lembrado pela sua passagem desta vida - eaos 45 anos, em um acidente de carro, no dia 29 de abril de 1991 - o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), trouxe à tona um ranking com músicas, de sua autoria, mais tocadas e regravadas nos últimos anos.







Registradas, são mais de 300 obras musicais e pouco mais de 370 gravações cadastradas no banco de dados do escritório, com "O Que é, O Que é" à frente entre as mais executadas nos últimos cinco anos e a mamis regravada também, com 155 gravações.



"Lindo Lago do Amor", "Sangrando" e "Explode Coração" vêm na sequência, entre outras clássicas de um vasto repertório que segue ativo em rádios, shows e outros espaços.





Crédito: Divulgação

Veja o ranking:

Músicas de Gonzaguinha mais tocadas (últimos cinco anos no Brasil)

1 - "O que é o Que é"

2 - "Lindo Lago do Amor"

3 - "Sangrando"

4 - "Explode Coração"

5 - "Começaria Tudo Outra Vez"

6 - "É"

7 - "Guerreiro Menino"

8 - "Recado"

9 - "Grito de Alerta"

10 - "Espere por mim Morena"





Músicas de Gonzaguinha mais gravadas (TOP 5)

1 - "O que é o Que é"

2 - "É"

3 - "Sangrando"

4 - "Começaria Tudo Outra Vez"

5 - "Explode Coração"

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