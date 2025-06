A- A+

LUTO Gordinho Maniçoba, influenciador digital paraense, morre aos 27 anos O influenciador produzia conteúdo de humor para as redes sociais e contava com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais

Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, mais conhecido como Gordinho Maniçoba, morreu nesta quarta-feira (11), em sua casa, Belém, no Pará. O influenciador digital tinha 27 anos e produzia conteúdo de humor para as redes sociais.

A notícia da morte foi revelada pela irmã do influenciador, Joelma Vatapá, no perfil dele no Instagram. No vídeo publicado nos “stories”, ela aparece chorando enquanto fala sobre o assunto.

“Eu queria dar várias informações para vocês, mas infelizmente a notícia não é boa. O nosso ícone, o ídolo de muita gente, que levava alegria para todo mundo, veio a óbito nesta manhã”, avisou.



A causa da morte não foi revelada pela família. “Por favor, não mandem mensagem perguntando o que houve, porque não vou ter tempo de responder”, disse a irmã.

Gordinho Maniçoba acumular mais de 200 mil seguidores no Instagram e era um dos produtores de conteúdo mais populares do Pará. Em 2022, ele foi candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mas não conseguiu ser eleito.

