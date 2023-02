Gorillaz lança seu novo álbum "Cracker Island" nesta sexta-feira (24); escute

A- A+

A espera acabou para os fãs do Gorillaz ao redor do mundo. “Cracker Island” - o novíssimo álbum da maior banda virtual do planeta - finalmente foi lançado, nesta sexta-feira (24), em todas as plataformas digitais. Este é o oitavo álbum de estúdio do Gorillaz, uma coleção enérgica, otimista e expansiva de 10 faixas com colaborações estelares: Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny, Bootie Brown e Beck.



Gravado em Londres e Los Angeles no início deste ano, o disco é produzido pelo produtor, multi-instrumentista e compositor oito vezes vencedor do Grammy, o extraordinário Greg Kurstin, ao lado de Gorillaz e de Remi Kabaka Jr. Tem sido um turbilhão no mundo virtual e real desde que o primeiro gosto de “Cracker Island” chegou com a faixa-título “Cracker Island (feat Thundercat)” lançada em junho do ano passado.

A banda deu sequência a esse “groove extasiado” (New York Times) com mais uma dica do que estava por vir quando Damon Albarn e a banda ao vivo do Gorillaz tocaram a faixa “New Gold (feat. Tame Impala & Bootie Brown)” ao vivo para um público de fãs em êxtase no All Points East Festival de Londres, em agosto.

O baterista Russel Hobbs definiu o novo trabalho da banda. “Cracker Island é uma carta de amor dos anos 70 para Los Angeles. Veludo cotelê, cabelo comprido, festas na piscina, uma época diferente quando hoje ainda faltavam mil amanhãs. Sente-se e festeje como se fosse 1979.”

“Cada álbum do Gorillaz é seu próprio universo, eis nossa última criação! Eu sou o ser todo-poderoso no centro desse universo? Ouça e decida por si mesmo!” , afirmou Murdoc.

“Uma viagem por muitos mundos. Quando olho para trás já parece um sonho estranho de outro lugar e tempo.”, acrescentou o guitarrista Noodle.

“Além de quase ser sacrificado em uma cerimônia de culto, eu realmente gostei de fazer este álbum”, refletiu 2D.

Cracker Island:

1. Cracker Island (feat. Thundercat)

2. Oil (feat. Stevie Nicks)

3. The Tired Influencer

4. Tarantula

5. Silent Running (feat. Adeleye Omotayo)

6. New Gold (feat. Tame Impala & Bootie Brown)

7. Baby Queen

8. Tormenta (feat. Bad Bunny)

9. Skinny Ape

10. Possession Island (feat. Beck)

Sobre Gorillaz

Criado pelo músico Damon Albarn e pelo artista Jamie Hewlett, Gorillaz é composto pelo cantor 2D, o baixista Murdoc Niccals, o baterista Russel Hobbs e o prodígio da guitarra, Noodle.



A banda virtual vencedora do BRIT e do Grammy se formou após uma colisão de contratempos, reuniões e pura sorte para explodir um mundo pré-digital com muita cor e contornos virtuais inovadores.



Baseado no Kong Studios, no oeste de Londres, o Gorillaz se estabeleceu como inovação musical com uma lista de colaboradores empolgante, que inclui lendas musicais, gênios e futuras estrelas, de Elton John a Little Simz, MF Doom a Jean-Michel Jarre, Grace Jones a Slowthai, Kali Uchis a Sidiki Diabaté, e muito mais.



Com sete álbuns lançados, Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) e Song Machine: Season One -- Strange Timez (2020), Gorillaz é um fenômeno verdadeiramente global, alcançando sucesso único e percorrendo o mundo de San Diego à Síria, Montevidéu a Manchester e ganhando vários prêmios, incluindo o cobiçado Jim Henson Creativity Honor.

