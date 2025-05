"Gostava mais dos pais": espetáculo com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho chega ao Recife

A- A+

“Gostava mais dos pais” é algo que Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho se acostumaram a ouvir. Em vez de encarar a frase como ofensa, os dois decidiram utilizá-la como título para um espetáculo, que chega ao Recife com apresentações desta sexta-feira (23) até o domingo, no Teatro do Parque.

Filhos de Chico Anysio e Lucio Mauro, os dois atores contaram, em entrevista à Folha de Pernambuco, que se divertem com a comparação. “É divertido ouvir isso. Nunca chegou a ser um problema. Pelo contrário, dá o maior orgulho”, garantiu Mazzeo.

Além de homenagear o legado dos pais em cena, a dupla celebra a amizade herdada por eles. “Partimos das histórias dos nossos pais e, depois, descobrimos o que queríamos dizer sobre nós mesmos. Foi maravilhoso, porque fomos percebendo mais coisas conectadas do que a gente imaginava”, observou Lucinho.



Para assinar a direção, os atores convidaram Debora Lamm, amiga de longa data de ambos. Já o texto é assinado por Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão, que já trabalharam em roteiros para a TV em parceria com Bruno.

“Essa equipe toda é meio que uma família. Estamos trabalhando todos juntos desde 2016, com o ‘5 x Comédia’. É por isso também que a engrenagem funciona maravilhosamente bem”, diz Lucinho.

Sucesso nos palcos

“Gostava mais dos pais” estreou em junho de 2024 e, desde então, já foi vista por mais de 78 mil espectadores, passando por cidades como São Paulo, Belém, Fortaleza e Porto Alegre. “Digo que essa não é só a minha peça de maior sucesso, mas também a mais especial de fazer. Quero continuar por muitos anos”, declarou Bruno.

Ao longo do espetáculo, a dupla interpreta cerca de dez personagens, que são, na realidade, várias versões de si mesmos. Em uma série de esquetes, eles usam suas histórias para refletirem sobre temas contemporâneos, especialmente do comportamento na era digital.

“A princípio achávamos que focava muito no universo do artista e de como ele se reinventa com essas novas plataformas digitais. Quando estreamos, percebemos que a peça se comunicava com todas as profissões, porque o mundo inteiro está passando por isso”, comentou Lucio.

Recorte geracional

O enredo tem como ponto de partida um debate entre os amigos sobre a possibilidade de publicarem uma dancinha deles no TikTok, desencadeando reflexões e algumas risadas. No cenário desenhado por Daniela Thomas, são exibidos vídeos e uma sequência de imagens de arquivo.

Ainda que o texto aborde os conflitos internos de dois homens beirando os 50 anos de idade, a dupla garante que o diálogo com outras gerações existe. “É muito comum acontecer de um filho ir ver a gente e voltar depois com o pai, ou vice-versa. Essa conversa geracional existe porque a gente fala dos nossos pais, que participaram da formação cultural dessas pessoas. Quem é mais novo sai da peça procurando no YouTube coisas sobre esses comediantes”, compartilhou Bruno.

A estreia da peça no Recife carrega uma simbologia especial. Afinal, foi por aqui que Chico Anysio e Lúcio Mauro - um cearense e o outro paraense - se conheceram, nos anos 1950, ainda no início de suas carreiras, iniciando uma duradoura amizade.

“Tenho uma relação com Pernambuco muito bonita, porque foi onde o papai se casou com Arlete Salles, que é mãe dos meus irmãos mais velhos. Quando chego por aí, até explicar que não sou filho da Arlete e que meu pai não era pernambucano, dá tanto trabalho. Comecei a dizer que fui adotado pelos pernambucanos. Já me sinto da terra”, afirmou Lucio.

Serviço:

Espetáculo “Gostava mais dos pais”

Quando: nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h; e no domingo (25), às 18h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife)

Ingressos a partir de R$ 50, no site Eventim

Informações: (81) 99488-6833

