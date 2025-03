A- A+

COMPARAÇÃO "Gostei mais do Globo de Ouro", brinca Selton Mello sobre cerimônia do Oscar De acordo com a ator, a preferência tem um motivo simples: a proximidade com o restante do elenco durante a premiação

Presente na cerimônia do Oscar que premiou o brasileiro “Ainda estou aqui” como melhor filme internacional, o ator Selton Mello brincou realizando um comparativo entre a cerimônia de Los Angeles e o Globo de Ouro.

"Para dizer a verdade, é o seguinte: eu gostei mais do Globo de Ouro, vou ser sincero”, comentou Selton que vive Rubens Paiva no longa.

De acordo com a ator, a preferência tem um motivo simples: a proximidade com o restante do elenco durante a premiação.

“No Globo de Ouro a gente ficava numa mesa e juntos. Era uma coisa mais íntima. O Oscar tinha uma coisa mais distante” completou Selton que também aproveitou a oportunidade para falar sobre a vivência do filme.

Para Selton, o longa representa o corpo de Rubens Paiva que nunca foi devolvido para a família. "Quando acabou a primeira exibição do filme em Veneza eu falei 'Meu Deus, esse filme é o corpo do Rubens. Esse filme é o corpo do Rubens que nunca voltou'. Tudo isso é muito comovente, poderoso e forte".

