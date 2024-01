A- A+

BBB 24 "Gostosinho, nem precisa usar tanta roupa", brinca Rodriguinho sobre o roupão do Líder A manhã após vencer a Prova do Líder foi de descontração para o cantor

Rodriguinho chegou à sala do BBB 24, na manhã de sexta (12), enquanto os brothers aguardavam para fazer o Raio-X. Os participantes cumprimentam o novo Líder e Lucas Henrique elogiou o roupão que Rodriguinho estava usando.

"Aula de roupão, hein?", comentou o carioca. "Gostosinho, nem precisa usar tanta roupa. Uma semana sem usar qualquer outra roupa", respondeu Rodriguinho. "Economizar, né?", brincou Leidy Elin e o Líder concordou.

Formação do Paredão e Anjo

Depois da primeira eliminação do programa, com a saída de Maycon e a Prova do Líder no BBB 24 e a liderança de Rodriguinho, três participantes estão na Mira do Líder, sendo eles Beatriz, Isabelle e Davi.

Depois da escolha do cantor, os confinados vão participar da Prova do Anjo nesta sexta (12). O Anjo autoimune vai escolher mais alguém para presentear com a imunidade. Sendo assim, dois participantes não poderão ser votados.

No mesmo dia, acontece a Formação do Paredão. Rodriguinho terá que escolher um entre as três opções que escolheu na Mira do Líder para mandar para berlinda. Em seguida, a casa inicia a votação. O Paredão triplo será formado pelo mais votado da casa, que puxará mais um brother, e o indicado do Líder. No domingo (14), acontecerá a segunda eliminação do BBB 24.

