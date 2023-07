A- A+

SAÚDE "Gostoso não é, mas faz efeito", diz Grazi Massafera sobre shot energético; veja os ingredientes Atriz fez uma "poção mágica" energética, compartilhada com Ingrid Guimarães durante treino

O preparador físico e personal trainer Chico Salgado, conhecido por ser o treinador de diversas famosas, como Fernanda Torres, Angélica e Fábio Assunção, postou um vídeo divertido com outras duas alunas estrelares: Grazi Massafera e Ingrid Guimarães.



Ambas estavam fazendo exercícios juntas, quando Massafera surgiu com uma “poção mágica”, nas palavras do profissional, que serviria como um pré-treino energético.

“Eu estou muito desanimada e a fofa vai me dar um apoio”, diz Ingrid Guimarães antes de experimentar a bebida. Entre os ingredientes presentes no líquido estão: cúrcuma, pó de beterraba, pó de guaraná cipó da Amazônia e própolis.

“Gostoso não é, mas faz efeito”, diz Massafera após ver a cara de nojo e desgosto da amiga.

O personal ainda mostra que o energético faz efeito e mostra a disposição de Guimarães, após tomar a bebida e fazer 30 segundos de exercícios em modo rápido.

Confira o vídeo:





