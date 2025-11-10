STREAMING
Gostou de Tremembé? Conheça outras produções para assistir com o mesmo estilo
Conteúdos similares nas plataformas de streaming contam a vida de criminosos reais brasileiros
Baseada na vida de criminosos reais brasileiros, a série Tremembé chegou no Prime Video no final do mês de outubro com cinco episódios. Muita gente ficou com gostinho de quero mais.
Para quem curtiu e quer saber mais até sobre a vida desses e outros presos famosos em Tremembé, ainda existe um monte de conteúdos similares nas plataformas de streaming e até no YouTube, incluindo filmes e séries documentais sobre crimes que tiveram alta repercussão em todo o Brasil.
Veja a lista a seguir:
Na Netflix
- Elize Matsunaga - Era uma Vez um Crime: Documentário sobre o crime cometido por Elize Matsunaga.
- Bandidos na TV: Série documental sobre o apresentador Wallace Souza e sua ligação com crimes.
- A Vítima Invisível - O Caso Eliza Samudio: Narra a história do assassinato da jovem Eliza Samudio.
- Monstros: Série de antologia que conta a história de criminosos como Jeffrey Dahmer e os Irmãos Menéndez.
- Isabella, o Caso Nardoni: Conta a história por trás da morte de Isabella Nardoni.
No Prime Video
- A Menina Que Matou os Pais (2021): Filme baseado nos depoimentos de Suzane von Richthofen.
- O Menino Que Matou Meus Pais (2021): Outra produção sobre o caso Von Richthofen, mostrando a perspectiva dos Cravinhos.
- A Menina Que Matou os Pais: A Confissão: Terceiro filme da trilogia sobre o caso Von Richthofen.
Na HBO Max
- Abdelmassih, Do Milagre ao Crime: Minissérie em quatro episódios sobre os crimes do médico Roger Abdelmassih.