STREAMING Gostou de Tremembé? Conheça outras produções para assistir com o mesmo estilo Conteúdos similares nas plataformas de streaming contam a vida de criminosos reais brasileiros

Baseada na vida de criminosos reais brasileiros, a série Tremembé chegou no Prime Video no final do mês de outubro com cinco episódios. Muita gente ficou com gostinho de quero mais.

Para quem curtiu e quer saber mais até sobre a vida desses e outros presos famosos em Tremembé, ainda existe um monte de conteúdos similares nas plataformas de streaming e até no YouTube, incluindo filmes e séries documentais sobre crimes que tiveram alta repercussão em todo o Brasil.

Veja a lista a seguir:

Na Netflix

Elize Matsunaga - Era uma Vez um Crime: Documentário sobre o crime cometido por Elize Matsunaga.



Bandidos na TV: Série documental sobre o apresentador Wallace Souza e sua ligação com crimes.



A Vítima Invisível - O Caso Eliza Samudio: Narra a história do assassinato da jovem Eliza Samudio.



Monstros: Série de antologia que conta a história de criminosos como Jeffrey Dahmer e os Irmãos Menéndez.



Série de antologia que conta a história de criminosos como Jeffrey Dahmer e os Irmãos Menéndez. Isabella, o Caso Nardoni: Conta a história por trás da morte de Isabella Nardoni.

No Prime Video

A Menina Que Matou os Pais (2021): Filme baseado nos depoimentos de Suzane von Richthofen.



O Menino Que Matou Meus Pais (2021): Outra produção sobre o caso Von Richthofen, mostrando a perspectiva dos Cravinhos.



Outra produção sobre o caso Von Richthofen, mostrando a perspectiva dos Cravinhos. A Menina Que Matou os Pais: A Confissão: Terceiro filme da trilogia sobre o caso Von Richthofen.

Na HBO Max

Abdelmassih, Do Milagre ao Crime: Minissérie em quatro episódios sobre os crimes do médico Roger Abdelmassih.

