Governadora Raquel Lyra anuncia que Cinema São Luiz vai exibir a cerimônia do Oscar 2026
"O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias
Vestida com a camisa histórica da Pitombeira dos Quatro Cantos que ficou eternizada no filme "O Agente Secreto", a governadora Raquel Lyra (PSD) anunciou, em vídeo publicado em suas redes sociais, que o Cinema São Luiz promoverá a exibição da cerimônia do Oscar, na noite de 15 de março.
No vídeo, Raquel finge estar conversando com Tania Maria, atriz coadjuvante do longa pernambucano, ao orelhão. Em seguida, ela se dirige ao público para agradecer aos realizadores pernambucanos pelas indicações e contar sobre os preparativos do Cinema São Luiz para a cerimônia.
"Quero aqui agradecer e parabenizar a Kleber, a Wagner Moura e a todos aqueles que trabalharam muito para fazer um filme incrível, levando mais uma vez Pernambuco para o Brasil e para o mundo. Eé claro que a gente não vai ficar de fora dessa festa. Eu estou aqui no Cinema São Luiz, ele foi palco da gravação de O Agente Secreto e foi aqui que a gente fez a pré-estreia nacional. E o que a gente vai fazer aqui? No dia do Oscar nós abrimos aqui para fazer uma grande festa, poara a genter assistir juntos, cruzar os dedos e trazer a estatueta pra cá”, disse Raquel Lyra.
"Essa indicação reafirma que o nosso cinema é sensível, corajoso e reconhecido internacionalmente. É o Brasil sendo visto, ouvido e celebrado, minha gente. E é Pernambuco provando, mais uma vez, que sua cultura, o nosso cinema, atravessa fronteiras e faz história. Bora pra cima, porque esse Oscar é do Brasil, é de Pernambuco!", diz o texto da postagem.
