LEI Governo britânico alerta para problemas de privacidade de séries como 'Bebê Rena' Pela futura legislação de streaming do Reino Unido, Fiona Harvey, identificada como a stalker do fenômeno da Netflix, poderia processar produtores

Novo fenômeno da Netflix, a série "Bebê Rena" foi usada como exemplo de produções que poderiam ter problemas com o futuro código de regulação de streaming britânico. Criada e protagonizada pelo comediante Richard Gadd, que diz ter se inspirado em um caso real de assédio sofrido por ele, a produção gerou no público a curiosidade sobre quem seria a stalker Martha (interpretada por Jessica Gunning).

Segundo o canal, a produção tentou dar o mínimo de informações para proteger a identidade da mulher real; mas pouco depois da estreia muita gente já buscava na internet pistas sobre a mulher que inspirou a personagem. Na última quinta-feira (10), a advogada escocesa Fiona Harvey concedeu entrevista e afirmou que foi ela quem inspirou a mulher, e garantiu que a vítima de assédio, na verdade, havia sido ela.

Em meio ao escândalo geraldo pelo episódio, o O Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte britânico lembrou à Netflix que o projeto de lei de mídia do Reino Unido dará ao regulador Ofcom poderes para regulamentar o conteúdo em serviços de streaming, segundo informações do portal Deadline.

Ao Deadline, um porta-voz do governo informou: "As emissoras do Reino Unido estão sujeitas a regras apropriadas para garantir proteções para o público, colaboradores e outros indivíduos afetados. Nossa Lei de Mídia sujeitará os principais serviços de vídeo sob demanda a padrões elevados semelhantes".

Pelo novo código, espectadores, colaboradores e outros outros envolvidos poderão reclamar sobre problemas de precisão e conteúdo potencialmente prejudicial. Um especialista regulatório disse que, neste caso, Fiona Harvey poderia fazer uma reclamação de falta de privacidade contra a Netflix depois de ser identificada na internet.

O projeto de lei sobre mídia está iniciando o trâmite na Comitê da Câmara dos Lordes, e não deverá ser concluído até o próximo ano. Os chamados streamers de Nível 1, como a Netflix, terão um período de de 12 meses para estarem “em total conformidade”.

Na entrevista concedida, Fiona Harvey afirmou que a Netflix não a procurou antes da estreia de "Bebê Rena" e que o programa a expôs a ameaças de morte e telefonemas de estranhos. A entrevista foi vista mais de 7 milhões de vezes no YouTube.

Figuras proeminentes da indústria do Reino Unido ecoaram as preocupações de Harvey. Richard Osman, um ex-produtor de TV cujo livro Thursday Murder Club está sendo adaptado para um filme da Netflix , disse que Baby Reindeer seria o “ paciente zero” da conformidade com a Netflix . O showrunner de Doctor Who, Russell T Davies, disse que a BBC teria sido “muito mais rigorosa” com o dever de cuidado do que a Netflix.

O Deadline fez uma série de perguntas à Netflix sobre seus padrões de proteção e se ela estava em contato com Harvey após as supostas ameaças à sua vida. O serviço de streaming não respondeu, levantando novas questões sobre a seriedade com que leva as preocupações.

Baby Reindeer recebeu sinal verde em 2020 da chefe da Netflix no Reino Unido, Anne Mensah, mas não se sabe quão abrangente é a configuração de conformidade editorial da empresa na Grã-Bretanha

