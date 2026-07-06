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EDITAIS Governo de Pernambuco abre 12 editais para premiar produção cultural com aporte de R$ 1,3 milhão Chamadas públicas contemplam artistas, mestres da cultura popular, coletivos e iniciativas de diferentes linguagens artísticas

A Secretaria de Cultura de Pernambuco - Secult-PE colocou em circulação um conjunto de 12 editais voltados ao fortalecimento da produção artística e da preservação do patrimônio cultural do Estado.

As chamadas públicas somam R$ 1,3 milhão em recursos destinados a premiações e contemplam agentes culturais de todas as macrorregiões pernambucanas.

Os editais reúnem ações voltadas a diversas áreas, entre elas teatro, dança, música, literatura, fotografia, design, artesanato, ópera, gastronomia, patrimônio imaterial e cultura popular.

Além de reconhecer trajetórias consolidadas, a iniciativa busca estimular a economia criativa, incentivar novos projetos e valorizar saberes tradicionais distribuídos pelos diferentes territórios de Pernambuco.

Toda a documentação – regulamentos, critérios de seleção e calendário das etapas – está disponível na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, na seção destinada às oportunidades.

"Os editais reafirmam o nosso compromisso com uma política cultural ampla, democrática e presente em todas as regiões do Estado. Ao reconhecer artistas, mestres e mestras, trabalhadores da cultura, coletivos e iniciativas que preservam e renovam nossos saberes, estamos fortalecendo a diversidade cultural pernambucana, estimulando a economia criativa e garantindo que diferentes linguagens e territórios sejam contemplados pelas políticas públicas. São investimentos que valorizam trajetórias, incentivam a produção cultural e contribuem para que a cultura continue sendo um importante vetor de desenvolvimento social, econômico e de afirmação da nossa identidade", diz a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.

Confira abaixo os editais lançados pelo Governo de Pernambuco:

3º Prêmio Bastidores em Cena - vai distribuir R$ 92,8 mil para dez profissionais responsáveis pelas atividades técnicas que dão suporte a espetáculos e produções culturais, como iluminação, sonorização, cenografia, figurino, produção técnica e logística.

3º Prêmio Trajetórias em Dança – Mestra Nice Teles - homenageia uma das principais referências da cultura popular pernambucana e destina R$ 160,2 mil ao reconhecimento de 16 artistas, grupos e coletivos ligados à pesquisa, criação, formação e difusão da linguagem.

12º Prêmio Hermilo Borba Filho - vai selecionar até quatro obras inéditas de autores pernambucanos nos gêneros conto, poesia e romance. Os livros vencedores serão publicados pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), em um investimento total de R$ 90 mil.

3º Prêmio de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial – Cordel e Repente - destina R$ 132 mil a mestres, grupos, instituições e coletivos dedicados à manutenção do cordel, da xilogravura e do repente.

3º Prêmio de Design Pernambucano - presta homenagem à designer Janete Costa e premiará 12 trabalhos em quatro categorias relacionadas à inovação, sustentabilidade, identidade cultural e moda, somando R$ 68 mil.

3º Prêmio Pernambuco de Artesanato – Edição Ana das Carrancas - reconhece artesãos, mestres e coletivos que mantêm vivas técnicas tradicionais e experimentações contemporâneas. A iniciativa distribuirá R$ 90 mil entre dez contemplados.

3º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera - voltado a profissionais e projetos ligados ao universo operístico. O edital prevê nove premiações, totalizando R$ 88 mil.

3º Prêmio dos Saberes e Fazeres da Gastronomia Pernambucana – Edição Iabassês - valoriza práticas culinárias, conhecimentos ancestrais e modos de fazer relacionados à gastronomia pernambucana. O investimento chega a R$ 96 mil para dez premiados.

15ª edição do Prêmio Pernambuco de Fotografia - este ano, propõe o tema "Entre Tempos". A homenagem será dedicada à fotógrafa Gleide Selma, e 15 imagens receberão premiação individual de R$ 6 mil.

8º Prêmio Roberto de França (Pernalonga) de Teatro - destinado a espetáculos e iniciativas do segmento teatral, com seis premiações que somam R$ 102 mil.

7º Prêmio Palhaço Cascudo de Incentivo às Artes Circenses - distribuirá R$ 150 mil entre 30 artistas e profissionais ligados à formação, técnica e criação circense.

10º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia - reúne duas frentes de atuação: o reconhecimento de mestres e grupos da cultura popular e o estímulo à produção de textos dramáticos inéditos. Ao todo, serão concedidas 14 premiações, em um investimento de R$ 151 mil.



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