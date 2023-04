Governo de Pernambuco abre inscrições para artistas e grupos para o ciclo junino deste ano

A- A+

Pernambuco começa a entrar no ciclo junino. Além dos festejos em Caruaru, já iniciados nesse fim de semana, o Governo do Estado abre, na próxima sexta-feira (5), as inscrições para artistas e grupos culturais interessados em participar do Ciclo Junino 2023.



As inscrições, que vão até as 16h59 do próximo 18 de maio, são realizadas exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural de Pernambuco. O resultado está previsto para 26 de maio. A convocatória para o ciclo junino organizado pela Prefeitura do Recife foi encerrada essa semana.

Para o Estado, serão aceitas propostas em cinco categorias: Cultura Popular, Dança da Tradição Junina, Música da Tradição Junina, Trio Pé-de-Serra e Outros Gêneros Musicais.

O processo é realizado em duas etapas: análise documental e de cadastros; e avaliação artística, que validará se a proposta está em consonância com a categoria em que foi inscrita.

Ao final das duas etapas, os artistas e grupos culturais com as propostas habilitadas podem ter até três apresentações durante o ciclo.

A convocatória, realizada pelo Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), tem como objeitvo "a valorização e o fortalecimento da cultura e do turismo pernambucanos nas doze Regiões de Desenvolvimento do Estado".

“A convocatória busca atender às demandas da classe artística em conjunto com a política de fomento do Governo de Pernambuco. Temos orgulho da nossa riqueza cultural e, através do edital, podemos oportunizar que todas as linguagens do ciclo sejam representadas, observa a presidente em exercício da Fundarpe, Cláudia Rodrigues.



Clique aqui e confira a convocatória do ciclo junino e seus anexos.

