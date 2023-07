Governo de Pernambuco anuncia, com data, a realização do FIG 2024; confira quando acontecerá

A- A+

Um dia após o prefeito da cidade comunicar que a Prefeitura organizará o Festival de Inverno de Garanhuns do próximo ano, o Governo de Pernambuco anunciou a realização da próxima edição do FIG, já com as datas. O anúncio foi feito nas redes socais do governo na noite deste sábado (29), penúltimo dia do FIG 2023.



De acordo com o post do Governo do Estado, o FIG 2024 irá acontecer 18 a 28 de julho do próximo ano, na cidade localizada no Agreste pernambucano. Será o 32º festival, cuja edição 2023 termina neste domingo (30).



"Pode anotar na agenda e avisar aos amigos, que, mesmo antes do Festival de Inverno de Garanhuns 2023 chegar ao fim, o Governo de Pernambuco anuncia as datas do maior festival multicultural do Brasil do próximo ano. O #FIG2024 vai acontecer entre 18 e 28 de julho de 2024, aqui no friozinho de Garanhuns.", diz o post do Governo do Estado.

A postagem segue: "Promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o Festival de Inverno de Garanhuns é o principal evento do calendário cultural e turístico da cidade, movimentando o comércio e a cadeia produtiva do turismo. Por sua abrangência, é considerado um dos maiores festivais de múltiplas linguagens do Brasil."

Prefeitura

Nessa sexta-feira (28), o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), havia anunciado pelas redes sociais que, a partir do próximo ano, o Festivval de Inverno de Garanhuns será realizado diretamente pela prefeitura. Até agora coube ao Governo do Estado a organização do evento, que existe há 33 anos e está em sua 31ª edição. Ele disse que deseja continuar contando com o apoio do Executivo estadual, mas vai buscar ajuda da iniciativa privada e do Governo Federal.

