O governo de Peranambuco anunciou na manhã desta segunda-feira (26), através de vídeo divulgado nas redes sociais, que a edição 2023 do Festival de Inverno de Garanhuns será realizada entre os dias 21 e 30 de julho.

No total, serão 10 dias de programação - sete a menos que a edição de 2022, a última sob a gestão de Paulo Câmara.

Neste ano, o evento homenageará o mestre Gonzaga, do Reisado, e o empreendedor Cyro Ferreira da Costa. Até o momento, ainda não foram divulgados os artistas que compõem o line-up.

“Passado o São João, chegou a hora de anunciar o Festival de Inverno de Garanhuns, que neste ano acontece entre os dias 21 e 30 de julho, homenageando o mestre Gonzaga, do Reisado, e o empreendedor Cyro Ferreira da Costa. É mais uma ação de valorização de nossa cultura, que ajuda também a gerar emprego e renda para nossa gente, principalmente no interior do Estado”, publicou a Governadora.