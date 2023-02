Governo de Pernambuco anuncia investimentos e ações na Cultura e Turismo no Carnaval

A- A+

Em coletiva de imprensa realizada no Cais do Sertão, nesta terça-feira (14), o Governo de Pernambuco anunciou investimentos e ações para o Carnaval de Pernambuco nas diversas áreas, no retorno da festa após dois anos suspensa pela pandemia. O planejamento operacional do carnaval foi apresentado com ações transversais e integradas entre as secretarias estaduais.



Na área da Cultura e do Turismo, foi anunciado um investimento da ordem de R$ 10 milhões na contratação de artistas para os períodos carnavalesco e pré-carnavalesco através da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Neste ano, o apoio é exclusivo para manifestações tradicionais como maracatus, caboclinhos, cavalos-marinhos, agremiações de frevo, entre outros.

O Governo de Pernambuco investirá, no total, R$ 24 milhões no Carnaval, sendo R$ 10 milhões do ciclo carnavalesco (Fundarpe e Empetur), R$ 11,5 milhões da SDS e mais R$ 2,5 milhões de ações acessórias. A festa deve movimentar R$ 2,755 bilhões na economia pernambucana, de acordo com levantamento da Secretaria de Turismo.

"A equipe está empenhada em proporcionar um Carnaval de segurança, saúde, alegria e de cultura popular, principalmente, como nosso eixo. tem toda uma mobilização em torno desse Carnaval depois de todo esse tempo e dessa parada inóspita e ao mesmo tempo intensa em que a classe artística teve um impacto muito grande e a gente está tentando recuperar e fazer uma regeneração da cultura em Pernambuco", destacou o secretário de Cultura de Pernambuco, Silvério Pessoa.

Na área da Cultura, foi anunciado o apoio a mais de 80 municípios com mais de 500 apresentações contratadas através de forma direta da Fundarpe e Empetur. Além disso, 100% dos artistas e agremiações habilitados na convocatória do Carnaval 2023 em Pernambuco foi contratado, dando ênfase à cultura popular. Os artistas receberão um reajuste nos cachês de 34%, em média, com base o valor pago em 2018, mediante constatação.



"A gente está dando um olhar muito especial para a cultura popular. Esse ano a gente está apoiando alguns encontros de cultura popular, que contemplam os maracatus, os blocos líricos, afoxés, ois bois. E para todos esses encontros a gente garantiu o aumento do cachê. Esse aumento não teve repercusão de diminuição do número de contratações. Ou seja, a gente teve um aumento de investimento nas ações de cultura popular", disse Renata Duarte Borba, presidente da Fundarpe.

Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer | Foto: Ed MAchado / Folha de Pernambuco

Turismo

O Governo de Pernambuco espera receber 1.985.437 visitantes para o período do Carnaval. Em Recife e Olinda, 4 milhões de foliões devem circular nos cinco dias de folia. Já a ocupação média da rede hoteleira chega a 92,86% nos 13 principais municípios polos da folia, entre os dias 7 e 22 de fevereiro.



"O Carnaval tem um impacto muito grande para a nossa Cultura, para nossa gente, para o nosso sentimento de pernambucanidade e também o impacto social, porque o turista deixa dinheiro desde o hotel à aquele que vai vender lanche eo nosso comércio. Quem chegar vai ser recebido com frevo, com alegria e com nossa cultura. A Empetur está organizando uma recepção calorosa para quem tiver chegando no aeroporto. Eu não tenho dúvida que quem vier a Pernambuco vai sentir o que é a força da nossa cultura", afirmou o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.



Para auxiliar os foliões no Carnaval, o Governo lançou, nesta terça (14), um hotsite com todas as informações da folia em Pernambuco. Entre as demais ações anunciadas pelas pastas de Turismo e Empetur, está o receptivo no Aeroporto do Recife ao vôo Guarulhos - Recife, ao estilo Flash Mob de Carnaval, com participação especial do Maestro Forró, Balé Cultural de Pernambuco e as homenageadas da campanha de Carnaval do Governo. A Empetur também promoverá a Central de Atendimento ao Turista Móvel nos municípios de Bezerros, NAzaré da Mata, Goiana e Pesqueira.



Uma ação de intercâmbio cultual entre os municípios também promete mobilizar os foliões da Capital e do Interior. Nos municípios de Recife, Olinda, Triunfo e Pesqueira serão instalados totens interativos com câmeras instaladas onde os foliões poderão se comunicar com pessoas de outras cidades. Além disso, foram ativados quatro Centros de Atendimento descentralizados.

