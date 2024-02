Governo de Pernambuco deve começar a pagar cachês do Carnaval nas próximas semanas

A- A+

O Carnaval é, sem dúvidas, uma grande vitrine para a cultura pernambucana. Orquestras de frevo, maracatus, afoxés, bonecos gigantes, papangus e tantos outros legítimos representantes da folia momesca foram destaque nos dias de festividade, agora avaliados em números pelo Governo do Estado.

De acordo com os dados do balanço geral do Carnaval em Pernambuco, apresentados ontem à imprensa, o Estado realizou 1.038 contratações artísticas em 2024. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de mais de 60%. Do número total divulgado, 40% corresponde às apresentações de grupos de cultura popular.

“Nós conseguimos estar em mais de 100 municípios. Então, todas as regiões do nosso Estado receberam o apoio do Governo de Pernambuco, para que o Carnaval chegasse a todos os pernambucanos”, pontuou Cacau de Paula, secretária estadual de Cultura.



Atrações com popularidade a nível nacional estiveram presentes na folia pernambucana. Uma pesquisa encabeçada pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, no entanto, sugere que quem visita o Estado nesse período prefere os artistas regionais. Entre os turistas entrevistados, 74,50% mostraram essa preferência.

“Isso nos traz uma ponta de orgulho e serve para estimular as prefeituras a valorizarem a cultura local, colocando as suas agremiações e artistas pernambucanos para subirem ao palco”, apontou o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.

Pagamentos dos cachês

Sobre a agenda de pagamentos dos cachês, os gestores garantiram que o processo está avançado. “Vamos começar a receber nesta semana as prestações de contas dos artistas e já estamos com uma força-tarefa na Fundarpe e Empetur, para iniciar os processos de pagamentos ainda essa semana ou o mais tardar na próxima semana. É um compromisso e uma cobrança da governadora Raquel Lyra que a gente priorize os nossos artistas”, informou a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba.

A programação do ciclo carnavalesco em 2024 foi marcada por algumas inovações empreendidas pela Secult-PE e Fundarpe. Uma delas foi a realização do Cortejo Brincantes, que promoveu a circulação de manifestações carnavalescas tradicionais por oito cidades do Estado. “Vale destacar a troca de territorialidades dos brincantes. Levamos, por exemplo, o Galo da Madrugada para as ruas de Olinda e o Homem da Meia-Noite para desfilar no Recife. Um verdadeiro intercâmbio”, comentou Renata.

Outra iniciativa que ganhou vida neste ano foi o Saberes Carnavalizados. Na semana pré-carnavalescas, alunos de 50 escolas da rede pública de ensino de todas as regiões do Estado receberam visitas de artistas e grupos da cultura popular. “A gente tem o papel de passar adiante esse legado cultural para as próximas gerações. Foi um pontapé inicial do que a gente pretende fazer ao longo do ano letivo nas escolas, em todos os ciclos festivos do nosso calendário”, adiantou Cacau.

O Governo do Estado ainda esteve presente na folia através do apoio aos desfiles de agremiações tradicionais, como o Homem da Meia-Noite e o Galo da Madrugada, além de 23 festivais e encontros de cultura popular. É o caso do RecBeat, do Garanhuns Jazz Festival e do Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca, que incrementaram a agenda dos foliões, em paralelo às programações das prefeituras.



