Governo de Pernambuco divulga resultado dos recursos dos editais da Lei Paulo Gustavo; confira

Nesta sexta-feira (5), foi anunciado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), o resultado dos recursos dos editais “Salvaguarda das Culturas Populares, dos Povos e Comunidades Tradicionais” e o de “Premiação para Técnicos e Técnicas da Cultura e das Artes”.

A divulgação da análise apresenta as propostas como deferidas ou indeferidas no site do Cultura PE ou na plataforma do Mapa Cultural de Pernambuco, pois através dela as contrarrazaões devem ser apresentadas entre os dias 8 e 9 de janeiro.

A premiação é uma ação da Lei Paulo Gustavo (LPG) que em Pernambuco teve ao todo 12 mil inscritos, com mais de 2 mil contemplados.

Além disso, o governo o pretende investir R$ 101 milhões de reais via LPG, gerando mais pluralidade e diversidade cultural ao Estado.

O edital ‘’Salvaguarda das Culturas Populares, Povos e Comunidades Tradicionais’’, teve 1.690 inscritos, enquanto, ‘’Premiação para Técnicos e Técnicas da Cultura e das Artes’’ contou com 1.492 inscrições.

