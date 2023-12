Governo de Pernambuco divulga resultado final do 7º Funcultura Música

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), divulgou, nesta sexta (15), o resultado final do 7º Funcultura Música 2022/2023.

Neste ano, foram aprovados 54 projetos - de um total de 362 inscrições realizadas. Os projetos serão incentivados, nas suas produções, com recursos públicos de aproximadamente R$ 4,1 milhões. Confira AQUI o resultado final.

Resultados

Do total de projetos selecionados no resultado final, 10 são na categoria “Gravação”; nove em “Circulação”; oito em “Festivais”; oito em “Formação e Capacitação em Música”; oito em “Produtos e Conteúdos”; quatro em “Pesquisa Cultural em Música”; três em “Manutenção de Bandas de Música (Filarmônicas)”, “Escolas de Bandas de Música e Corais”; dois em “Difusão da Rede de Equipamentos do Estado Geridos pela Secult-PE/Fundarpe”; e dois em “Economia da Cultura”.

Regionalização

As propostas aprovadas foram identificadas em municípios como Águas Belas, Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Chã Grande, Exu, Garanhuns, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Petrolina e Recife. Vinte e cinco propostas foram da Região Metropolitana do Recife (46%); 16 da Zona da Mata (30%); 7 do Sertão (13%); e 6 do Agreste (11%).



Nesta edição, o 7º Funcultura Música manteve as cotas de aprovação regionalizada, política que se demonstrou eficaz para a desconcentração regional do fomento e incentivo à cultura no Estado. Dentre todos os projetos aprovados, 56% foram aprovados por produtores do interior pernambucano.



Acessibilidade

Todos os projetos contemplados no edital apresentam, no mínimo, uma estratégia de acessibilidade comunicacional voltada para pessoas com deficiência. Do total, 47 projetos contam com acessibilidade em Libras (41%); 23 iniciativas com legenda (20%); 12 com audiodescrição (10%); e 2 braille (2%). Além disso, 32 projetos apresentam outras ferramentas de acessibilidade (28%).

