Governo de Pernambuco lança edital da Convocatória Nacional Pernambuco Meu País
Agentes culturais podem se inscrever entre os dias 17 de março e 08 de abril exclusivamente na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco
O Governo de Pernambuco, lançou, nesta quarta-feira (11), o edital da Convocatória Nacional Pernambuco Meu País 2026/2027 para a seleção de propostas artístico-culturais.
As propostas vão marcar presença em ciclos Turístico e Cultural do Estado no período de 12 meses, incluindo as edições da política pública Festival Pernambuco Meu País, exceto o Carnavalesco e o Junino, que já possuem editais exclusivos.
Os agentes culturais interessados em participar da convocatória podem se inscrever, exclusivamente na aba “Oportunidades” do Mapa Cultural de Pernambuco, a partir do dia 17 de março até às 16h59 do 08 de abril de 2026.
O edital lançado por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), busca oportunizar o diálogo entre população a diversas linguagens culturais nas quatro macrorregiões de Pernambuco, além de promover o intercâmbio entre artistas, comunidades e saberes.
Podem participar da convocatória artistas individuais; grupos, bandas, trios, coletivos e companhias; e pessoas reconhecidas pelo notório saber em sua área de atuação, nos casos de intervenções e atividades formativas.
Confira as categorias artísticas:
- Artesanato
- Artes Circenses
- Artes Visuais
- Atividade Formativa
- Audiovisual
- Culturas Populares
- Dança
- Design e Moda
- Fotografia
- Gastronomia
- Literatura
- Música e Teatro
- Ópera
Confira quais programações as propostas irão compor:
- Shows
- Cortejos
- Performances
- Intervenções artísticas
- Recitais de poesia
- Contação de histórias
- Concertos
- Vivências criativas
- Espetáculos
- Desfiles
- Exposições
- Mostras culturais
- Atividades formativas
- Manifestações artísticas oriundas das culturas periféricas, tais como hip hop, graffiti, brega-funk, passinho, intervenções e ações de rua, atividades itinerantes
Dentre outras ações promovidas pelo Governo de Pernambuco.
O processo de habilitação das propostas inscritas é feito em duas etapas. A primeira se trata da "Análise Documental" que realizará a apreciação e validação da documentação anexada ao Formulário de Inscrição de acordo com o check list documental.
A segunda etapa, chamada "Análise Artística", vai analisar o histórico artístico do artista/grupo/coletivo, a partir do material recebido, vinculando-o cada categoria proposta.
Cronograma:
- Encerramento das inscrições (08 de abril)
- Etapa da Análise Documental (09 e 15 de abril)
- Resultado Preliminar das propostas selecionadas (22 de abril)
- Recebimento dos recursos da Análise Documental (22 e 28 de abril)
- Análise de Recursos (29 de abril e 04 de maio)
- Resultado após a Análise dos Recursos (07 de maio)
- Análise Artística (07 e 11 de maio)
- Resultato Final (15 de maio)
Todas as etapas podem ser acompanhadas no Mapa Cultural de Pernambuco e no portal Cultura PE.
Contato:
Em caso de dúvidas sobre o edital, ou problemas técnicos na plataforma de inscrição no Mapa Cultural de Pernambuco:
Whatsapp: (81) 3184-3018
E-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre a documentação exigida:
E-mail: [email protected]
Telefone/ WhatsApp: (81) 3184-3015 (horário de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira)
Atendimento presencial exclusivamente para dúvidas sobre documentação:
Sede da Fundação, com acesso pela Rua da Aurora, nº 463, bairro da Boa Vista, Recife, de segunda a sexta- feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
A entrada acessível a pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência física será realizada pela Rua da União, 273, bairro Boa Vista.
