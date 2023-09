A- A+

CINEMA SÃO LUIZ Governo de Pernambuco faz repasse de R$ 3,3 milhões para reforma do Cinema São Luiz Verba para requalificação do equipamento cultural vem da Lei Paulo Gustavo

Em publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (28), a Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) formalizou o repasse de verba para a reforma do Cinema São Luiz, na área Central do Recife. O Governo do Estado destinará R$ 3.300 milhões para a execução de obras no espaço, que está fechado desde 2022.

Os recursos empregados na requalificação são oriundos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo Federal. Para o repasse do montante, foi firmado um convênio entre a Secult-PE e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), que ficará responsável pela contratação da empresa que realizará a reforma.

A vigência do convênio é de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, que ocorreu na última quarta-feira (27). O texto publicado no Diário Oficial ainda lista quais serviços devem ser executados pela empresa contratada:

- Requalificação do espaço cultural Cinema São Luiz, abrangendo acessibilidade, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e consolidação, restauração do forro de gesso decorado da plateia, recuperação, conservação e restauros de pisos, tetos, paredes e esquadria;

- Execução do projeto expográfico para abrigar e expor o acervo da Imagem e do Som de Pernambuco;

- Digitalização do acervo da Imagem E do Som de Pernambuco e aquisição de aparelhos para o sistema de áudio visual e mobiliário para o acondicionamento do acervo.



Em agosto, a governadora Raquel Lyra garantiu que o São Luiz deve voltar a receber o público em 2024.

INTERIOR

O Cinema São Luiz não é a única sala exibidora administrada pelo Governo do Estado que passará por obras. O Diário Oficial desta quinta-feira traz também o anúncio de um repasse no valor de R$ 713.314,65 para a reforma do Cine Teatro Guarany, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

O equipamento cultural também passará por uma requalificação, que prevê acessibilidade e implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio. Além disso, contará com aquisição de novos equipamentos de projeção de cinema, assim como nova iluminação cênica do palco.

