Governo de Pernambuco lança convocatória artística para o 31º FIG: inscrições começam dia 26

O Governo de Pernambuco acaba de anunciar a convocatória artística para o 31º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). O evento cultural, no Agreste do Estado, é um dos mais tradicionais do Estado e acontece sempre no mês de julho.



É promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe)

As inscrições das propostas artísticas deverão ser feitas entre 26 de abril até 9 de maio, exclusivamente por meio da plataforma online do Mapa Cultural de Pernambuco (www.mapacultural.pe.gov.br). As inscrições são gratuitas.

A programação

De acordo com o comunicado à imprensa, a programação será montada a partir das propostas habilitadas na convocatória nacional de seleção artística.

O FIG é conhecido por reunir diversas atividades culturais em pontos estratégicos da cidade de Garanhuns - atividades artístico-culturais, como shows, cortejos, performances, intervenções artísticas, recitais de poesia, contação de histórias, concertos, vivências criativas, espetáculos, desfiles, exposições, mostras culturais, além de manifestações artísticas oriundas das culturas periféricas, tais como hip hop, grafitte, brega-funk e passinho.

Quem pode se inscrever?

Poderão apresentar propostas pessoas físicas ou jurídicas, de todo território nacional ou que possuam residência fixa no Brasil, que comprovem atuação em atividades artístico-culturais nos seguintes segmentos: artes circenses, artes visuais, audiovisual, cultura popular, dança, design/moda, fotografia, gastronomia, literatura, música, patrimônio cultural e teatro.

Para ter a proposta validada, o proponente deve estar cadastrado no Mapa Cultural, como agente individual, preencher obrigatoriamente os campos e anexar arquivos em PDF ou link (acesso público), contendo a documentação solicitada na convocatória.

