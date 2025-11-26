A- A+

PAIXÃO DE CRISTO Governo de Pernambuco lança edital do 17º Pernambuco de Todas as Paixões Nova edição adota marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura e promete inscrições mais simples e maior transparência na seleção

O Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), publicou, nesta quarta (26), o edital do 17º Pernambuco de Todas as Paixões, destinado à seleção e premiação de espetáculos cênicos ligados ao ciclo das tradições cristãs no Estado.

A edição marca a primeira aplicação, pela Fundarpe, do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura (SNC), modernizando processos, ampliando o acesso e simplificando etapas de inscrição.

As inscrições estarão abertas de 2 a 19 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco.

O edital prevê investimento de R$ 380 mil, distribuídos entre dez montagens: três de grande porte, premiadas com R$ 45 mil cada; e sete de médio porte, com R$ 35 mil por projeto.

Entre as principais mudanças previstas pelo novo marco regulatório (Lei Federal 14.835/2024) está a inversão da ordem de análise, agora priorizando a avaliação artística antes da etapa documental. A medida busca desburocratizar o processo e valorizar o mérito criativo.

A avaliação será feita por pareceristas sorteados entre os profissionais credenciados no banco de avaliadores da Fundarpe, garantindo isonomia e transparência.

A Fundarpe também vai promover uma capacitação gratuita para detalhar as novidades da edição, com foco no novo modelo de inscrição, considerado mais democrático e acessível.

O edital contempla espetáculos que dialoguem com o imaginário da Paixão de Cristo e manifestações culturais do período, incluindo propostas tradicionais e contemporâneas em linguagens como teatro, teatro de rua, performance, ópera popular e teatro de bonecos.

Podem participar pessoas jurídicas da área cultural com sede e atuação em Pernambuco, além de pessoas físicas que representem grupos culturais atuantes no Estado.

O processo também incorpora políticas afirmativas, atribuindo pontuação extra conforme identidade racial/cor, gênero, idade e participação de pessoas com deficiência nas equipes. Há ainda critérios que asseguram a distribuição regional dos projetos, garantindo representatividade das macrorregiões do Estado.

A avaliação artística ocorrerá entre 20 e 29 de dezembro, com resultado final previsto para 26 de janeiro de 2026. A habilitação documental será realizada de 27 a 29 de janeiro, e o pagamento dos prêmios deve ocorrer até 23 de fevereiro. As apresentações dos espetáculos selecionados serão realizadas entre 24 de março e 23 de abril de 2026.

Para dúvidas sobre o edital, o contato é [email protected]. Questões sobre o Mapa Cultural podem ser encaminhadas para [email protected] ou para o WhatsApp (81) 3184-3018. Informações sobre documentação devem ser tratadas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp (81) 3184-3015.

Há, ainda, atendimento presencial na sede da Fundarpe – Rua da Aurora, 463, Boa Vista, Recife –, de segunda a sexta, das 9h às 12h, e das 13h às 17h.

