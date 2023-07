Governo de Pernambuco anuncia Lenine, Isaar e Maneva na abertura do FIG

A- A+

Acabam de ser anunciadas as primeiras atrações do 31º Festival de Inverno de Garanhuns - FIG 2023. Na noite da sexta-feira (21/7), o cantor Lenine apresentará o seu novo show, “Rizoma”. Também marcarão presença a cantora Isaar, a banda Maneva e a Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos.

A programação completa do 31º FIG será anunciada na próxima segunda (10), em coletiva de imprensa a ser realizada no Cine Jardim, do Centro Cultural do Sesc Garanhuns. Este ano, o festival acontecerá de 21 a 30 de julho, com programação gratuita nas praças, nos parques, nos pavilhões, no teatro, na catedral, pelas ruas e em diversos outros espaços da cidade.

FIG para ver

A identidade visual do FIG 2023 é assinada pelo artista Raoni Assis. Nascido em Olinda, Pernambuco, o ilustrador já realizou várias exposições, e tem trabalhos publicados em livros, revistas, discos e jornais. Sua arte busca trazer novos olhares com viés pop contemporâneo. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o cartaz oficial da Sede Recife para Copa do Mundo da FIFA – Brasil 2014, o trabalho de estreia do Cow Parade na Região Nordeste (2017), realizado em Recife, e a criação da identidade visual da decoração do Carnaval de Olinda de 2026.

