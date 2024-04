A- A+

FIG 2024 Governo do Estado decide não participar da organização do Festival de Inverno de Garanhuns Anúncio veio após a Prefeitura de Garanhuns antecipar, nesta terça-feira (2), programação da 32ª edição do Festival

O anúncio dos artistas nacionais que se apresentarão no Polo Mestre Dominguinhos, principal palco do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), feito pelo prefeito Sivaldo Albino (PSB), nesta terça-feira (2), foi determinante para que o Governo do Estado tomasse a decisão inédita de não participar da realização da 32ª edição do evento, passando a ser apenas patrocinador.

A coletiva de imprensa convocada pela Prefeitura de Garanhuns e sem a participação de representantes do Governo de Pernambuco, foi mais um capítulo do imbróglio entre as duas gestões, que se desenrola desde o ano passado.





Impasse

Com a realização do FIG de 2023, primeiro ano da gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB), foi evidenciado um impasse. Naquele ano, com o gestor municipal anunciando que a prefeitura iria tomar a frente da organização do evento na edição seguinte.

A partir de então, a prefeitura do município do Agreste anunciou atrações para o evento de 2024 - já com oito artistas divulgados no mês de agosto e outros em setembro.

Desde então, o protagonismo sobre o FIG estava sendo disputado entre prefeitura e Governo.



“A gente está enxergando como uma disputa entre duas partes que querem realizar o evento. E como não houve co-realização de ambas as partes, o governo está tomando essa decisão, diante do que foi apresentado.



A gente está pensando no FIG enquanto política pública, dada a grandiosidade do evento e no que a gente poderia fazer para o segmento da cultura. Nessa condição que foi apresentada hoje, a gente não entra como realizador do evento desse ano”, explicou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, destacando que a decisão vale apenas para a próxima edição.

“Vou esperar um posicionamento de forma oficial do Governo do Estado para poder tomar um posicionamento. Acho que a gente está diante de um governo que é imprevisível. A gente está procurando o diálogo. Quem procurou [o diálogo] fomos nós, desde o ano passado, quando a gente anunciou que iríamos fazer o FIG. (...) Estava fluindo e buscamos o diálogo para fazer uma parceria e o formato do FIG em conjunto.



Caso se confirme, vamos fazer da maneira que a gente planejou. Um FIG grandioso e com responsabilidade. Um evento com investimento de R$ 15 a R$ 16 milhões e com a iniciativa privada que estamos buscando e com alguns parceiros”, disse o prefeito Sivaldo Albino.

Programação

De acordo com a presidente da Fundarpe, Renata Borba, havia um esforço do para viabilizar uma cooperação, frustrado com o anúncio antecipado das atrações.





“Há 15 dias, a gente podia ter lançado todos os editais. A gente começou o diálogo com a prefeitura. Só a governadora recebeu o prefeito duas vezes. Houve uma primeira reunião técnica em que a Fundarpe apresentou, em março, tudo que tinha planejado. A gente queria construir coletivamente. Em um segundo momento, a governadora sentou com o prefeito para colocar no papel tudo que é atribuição do Governo e do município”, relatou.



Entre as novidades reveladas pela prefeitura, estão as contratações de artistas como Nattan, Péricles, Raphaella Santos, Edson Gomes, Pablo, Maria Gadú, Ritchie e Paulo Ricardo.



Outras atrações já haviam sido divulgadas anteriormente pela Prefeitura, como Pitty e Os Paralamas do Sucesso. O FIG 2024 está previsto para ocorrer entre os dias 11 e 28 de julho, ocupando 20 polos.

