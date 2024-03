Governo do Estado e Prefeitura de Garanhuns ainda não chegaram a um acordo sobre o FIG 2024

A- A+

Governo de Pernambuco e Prefeitura de Garanhuns ainda não chegaram a um acordo sobre a realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2024. A governadora Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito Sivaldo Albino (PSB) chegaram a se encontrar, no último dia 5 de março, no Palácio do Campo das Princesas, no último dia 5 de março.

Em nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (22), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) afirma que três reuniões foram realizadas entre as gestões estadual e municipal, ao longo do mês de março, para tratar do planejamento do FIG.

No último encontro, o Governo do Estado teria apresentado um acordo de cooperação técnica, que seguiu o modelo praticado nas edições anteriores do FIG. Segundo o comunicado, a prefeitura propôs mudanças no documento, que “inviabilizavam a participação do Estado no maior polo do evento”.



Entre as modificações propostas pela gestão municipal, estaria a exigência de anuência prévia da prefeitura para todas as ações executadas pelo Estado. Em ofício enviado nesta quinta-feira (21), a Fundarpe solicita “que a prefeitura se pronuncie até o dia 25 quanto à revisão da proposta encaminhada anteriormente”.

Na mesma nota, a instituição também diz que reafirma seu compromisso com a realização da 32ª edição do FIG, com “orçamento garantido, processos licitatórios e editais em andamento, ampliação de datas, curadoria de tema, além da concordância e disponibilidade para pagamento das atrações já divulgadas pelo município”.

