Governo do Estado lança festival "Pernambuco Meu País"; saiba mais

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou, nesta terça (30), um novo evento cultural no Estado: é o Festival Pernambuco Meu País, que levará, de forma itinerante, uma programação com todas as linguagens artísticas para sete cidades do Agreste e Sertão,



O edital é nacional, podendo receber propostas artísticas de todo o Brasil, e foi lançado nesta quarta (1º). Está disponível no portal Cultura.PE e no Mapa Cultural de Pernambuco, onde as inscrições devem ser feitas.



O Pernambuco Meu País percorrerá os municípios de Caruaru, Buíque, Bezerros, Gravatá, Arcoverde, Triunfo e Taquaritinga do Norte. Em todas as cidades, serão realizados shows, espetáculos, apresentações circenses, exposições, intervenções artísticas e muitas outras atividades, de forma gratuita, para todas as idades. Cada cidade receberá ações contínuas, gerando interações com artistas de diversas regiões do País.



As inscrições deverão ser feitas entre os dias 6 e 15 de maio (até as 17h), por meio de formulário disponível no Mapa Cultural de Pernambuco. O resultado final das propostas habilitadas será divulgado no dia 5 de junho.





“Estamos lançando o Festival Pernambuco Meu País, com o qual vamos percorrer diversas cidades do nosso Estado promovendo o encontro de artistas locais e nacionais e podendo fomentar a nossa cultura e a nossa arte. Estamos trabalhando muito firme para permitir que Pernambuco possa ser palco das nossas história, cultura e arte. O Governo do Estado está aberto à promoção de políticas culturais, sendo facilitador desses eventos”, disse a governadora Raquel Lyra em discurso durante a 15 edição do Prêmio da Música de Pernambuco, ocasião em que fez o anúncio.

Com o formato itinerante por sete municípios pernambucanos, os recursos públicos serão destinados a alcançar, de forma inclusiva e democrática, uma vasta cadeia de artistas e profissionais da técnica e produção, conectando a classe artística nacional a um imensurável público.

SERVIÇO

Festival Pernambuco Meu País

Inscrições: 6 a 15 de maio de 2024, exclusivamente no Mapa Cultural de Pernambuco

Resultado final: 5 de junho de 2024

Aberto para todas as linguagens artísticas

