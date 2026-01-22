A- A+

Cinema Governos de Pernambuco e Bahia comemoram juntos indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar Postagem feita em colab no Instagram exalta a produção que conta com pernambucanos e baianos e é a grande esperança do país no Oscar

Após o anúncio dos indicados ao Oscar pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, nesta quinta (22), com quatro indicações ao filme “O Agente Secreto”, do pernambucano Kleber Mendonça Filho - entre elas, a do ator baiano Wagner Moura - os governos de Pernambuco e da Bahia fizeram uma postagem conjunta no Instagram para comemorar o sucesso do filme que é a grande esperança do país na premiação.



"Aqui é Nordeste no Oscar! É o Nordeste mostrando que quando junta, vira clássico! O Agente Secreto filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, acaba de ser indicado ao Oscar 2026, numa parceria potente com o baiano Wagner Moura. O filme está concorrendo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura). Pernambuco e Bahia têm o molho, têm talento, têm história e, juntos, falam alto com o mundo inteiro", escreveram os governos no Instagram

"Os Governos de Pernambuco e da Bahia parabenizam todos os envolvidos por essa conquista histórica para o cinema brasileiro, que reafirma a força criativa, a identidade cultural e o protagonismo do Nordeste no cenário internacional. Desejamos sucesso na trajetória rumo às estatuetas e que essa parceria siga abrindo caminhos, fortalecendo o audiovisual e levando nossas histórias cada vez mais longe", concluiu a postagem.



Nos comentários, o perfil oficial do filme brasileiro brincou com a postagem colaborativa. "Me convidem para essa collab", escreveu a página. O perfil do Governo de Pernambuco prontamente respondeu: "Agora!"







