SEPARAÇÃO

Grace Gianoukas anuncia fim do casamento de 18 anos com Paulo Marcel

A atriz e o produtor cultural decidiram se separar há um mês, conforme comunicado divulgado pela assessoria dela

Grace Gianoukas participou da mensagem de fim de ano da TV Globo em 2025 ao lado de Paulo Marcel Grace Gianoukas participou da mensagem de fim de ano da TV Globo em 2025 ao lado de Paulo Marcel  - Foto: Globo/Beatriz Damy/Divulgação

A atriz Grace Gianoukas, de 62 anos, anunciou o fim do casamento com o produtor cultural Paulo Marcel após 18 anos juntos. A notícia do término foi divulgada em comunicado da assessoria da atriz, publicado em seu perfil no Instagram na quarta-feira, 18.

Segundo a nota, o casal optou por seguir caminhos separados há cerca de um mês. "A amizade e a belíssima história entre os dois permanece, assim como os compromissos profissionais já assumidos", diz o texto.

"Esse é um momento de transformação que eles estão vivendo em paz, torcendo e apoiando um ao outro, por isso pedimos respeito e privacidade", conclui o comunicado. Grace e Paulo se conheceram em um bar em 2007, e viviam um relacionamento desde então. Eles também eram parceiros criativos, tendo trabalhado juntos em diferentes projetos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Grace Gianoukas (@gracegianoukas)

