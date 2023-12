Grace Gianoukas encena no Recife espetáculo sobre Dercy Gonçalves

A- A+

O espetáculo "Nasci pra ser Dercy", estrelado por Grace Gianoukas, chega ao Recife para uma curta temporada. Com seis sessões entre os dias 04 e 13 de janeiro, de quinta-feira a sábado, sempre às 20h, o monólogo sobe ao palco da Caixa Cultural.

Em cena, Grace homenageia Dercy Gonçalves, polêmica e irreverente atriz brasileira, que morreu em 2008, aos 101 anos. A peça venceu o Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original, para o autor e diretor Kiko Rieser.

Segundo o autor, sua preocupação foi revelar, no texto do espetáculo, a mulher grandiosa e complexa que Dercy foi. Ancorada em uma profunda pesquisa, a montagem Dercy busca mostrar a importância, muitas vezes ignorada, da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina.



"Ela é retratada quase sempre como apenas uma velha louca que falava palavrão. Mas, na verdade, foi uma atriz vinda do teatro de revista que recriou a comédia brasileira. Uma mulher libertária, mas avessa a qualquer bandeira, inclassificável e singular", comenta o dramaturgo.

A produção está circulando pelo País desde o mês de maio. No Recife, haverá uma sessão com Libras e audiodescrição no dia 12. A temporada inclui debate com os artistas e público, nos dias 11 e 12, após o espetáculo. Já em 13 de janeiro, será realizado um bate-papo sobre consciência ambiental com um convidado, também depois da apresentação.

Serviço:

Espetáculo “Nasci pra ser Dercy”

De 4 a 13 de janeiro; de quinta-feira a sábado, às 20h

Na Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada);

Informações: (81) 3425-1915



