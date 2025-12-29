Grace Gianoukas recebe um papel especial para participar de "Êta Mundo Melhor"

A- A+

Entre telefonemas inesperados e reviravoltas de bastidores, Grace Gianoukas encontrou em “Êta Mundo Melhor!” não apenas uma oportunidade profissional, mas um gesto de reconhecimento delicado e sensível na teledramaturgia. Após precisar deixar o elenco da novela antes da estreia por questões de saúde, ela viu Mauro Wilson e Walcyr Carrasco criarem uma nova personagem especialmente para a atriz.



“Eu ia entrar no início, mas precisei ficar de licença, e o Mauro Wilson e o Walcyr Carrasco criaram uma nova personagem para eu poder fazer a novela”, aponta.

“Só que agora a Jocasta ficou rica, então, ela acha que esse dinheiro vai fazer com que o Quinzinho a queira. Construí a Jocasta como uma emergente da roça. Ela é exagerada, quer falar difícil, falar o português mais correto, e se atrapalha toda. Às vezes esquece o plural das coisas e bota um ‘S’ depois das palavras”, explica.

Você chegou ao elenco de “Êta Mundo Melhor” com a trama já iniciada. Como surgiu a oportunidade para o folhetim das seis?

A produtora de elenco Daniela Ciminelli me ligou, conversamos e rolou, foi muito legal. Eu ia entrar no início, mas precisei ficar de licença, e o Mauro Wilson e o Walcyr Carrasco criaram uma nova personagem para eu poder fazer a novela. Fiquei muito honrada e muito grata por conseguir participar.



Você chegou a acompanhar “Êta Mundo Bom”, que foi ao ar em 2016?

Eu acompanhei e amei. Eu não perdia e corria para assistir. E quando teve o anúncio de “Êta Mundo Melhor!” fiquei tão encantada e sonhei com a possibilidade de poder fazer a novela, porque eu acho uma novela muito doce, delicada, para a família inteira, essa fábula tão bonita... E aí surgiu o convite para fazer.

Como está a parceria com o Ary Fontoura, Elizabeth Savala e Nivea Maria?

Com Ary eu havia trabalhado em “Orgulho e Paixão”, mas não tão diretamente. Ele é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, admiro, adoro o trabalho dele. Ary sabe tudo de televisão, ensina muito para a gente. E estar com ele nos bastidores é uma delícia, a gente troca, conversa, ele conta milhões de histórias, é uma coisa incrível. A memória do Ary é uma coisa... Ele sabe tudo dessa nossa área, ele conta da Rádio Nacional, das novelas de rádio, do início da televisão... É um prazer enorme e um grande aprendizado estar ao lado dele o tempo inteiro.



Em relação a Elizabeth Savalla, sempre sonhei em trabalhar com ela, quando eu era pequena, não tinha autorização para assistir, mas de vez em quando eu passava na sala e via uns pedacinhos de “Gabriela”. Eu era completamente apaixonada pela Malvina. Já a Nivea Maria também era uma referência para mim, maravilhosa a personagem dela, Jerusa. São duas atrizes que marcaram a minha puberdade e eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração. É a realização de um sonho estar perto delas, trabalhando, mas nunca imaginei. Assim como do Ary, nunca imaginei que eu ia trabalhar com esses mestres, esses absolutos ícones da tevê brasileira.

E você teve dificuldades para engatar o ritmo de gravações?

Não. As gravações estão extraordinárias, com colegas maravilhosos, divertidos, que me receberam muito bem. Tem muitas pessoas com as quais já trabalhei, que eu amo, e é uma beleza reencontrar. A equipe é bárbara, encontrei novos diretores com os quais eu não tinha trabalhado e estão me ensinando muitas coisas novas. As trocas são incríveis. Cada experiência, cada novela traz novos aprendizados, e eu estou muito feliz. Vou feliz gravar, não importa se eu gravo o dia inteiro, ou a noite toda, eu adoro fazer isso.



No entanto, além da novela, você tem tocado outros projetos em paralelo...

Estou fazendo ainda são algumas apresentações do meu espetáculo “Nasci para Ser Dercy”, um sucesso no país inteiro, com pedidos de todo o Brasil. Com ele, ganhei os prêmios Shell e APCA e o Prio de Melhor Atriz. É um espetáculo muito solicitado e eu estou tentando encaixar algumas apresentações, que podem ser feitas ainda, com as gravações da novela, mas a novela é a minha prioridade.

"Êta Mundo Melhor" – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

